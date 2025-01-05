差半個字贏1億？網民稱中六合彩新年金多寶二獎　曬錢照有疑點？

【金多寶／1億六合彩／馬會】踏入2025年，馬會於本月2日舉行六合彩「新年金多寶」攪珠，頭獎彩金估計高達1億元，惟再次沒人中獎，而下一期同月7日攪珠的六合彩，若以10元一注獨中，估計頭獎彩金高達1.28億元，將是史上最高的六合彩頭獎彩金。



面對1.28億元六合彩彩金，不少市民均希望沾染旺氣，以增加中獎機會，社交網站近日出現多貼帖文，多名網民上載投注紀錄截圖，聲稱自己在1月2日攪珠的「新年金多寶」中二獎或三獎，分別獲得982,330元和80,400元彩金。其中有人報稱自己中二獎，「差半個字，1億擦身而過」，並附上手持大叠「金牛」千元鈔票的炫富照片，惹來網民熱議。



有網民上載投注紀錄截圖，聲稱在1月2日攪珠的「新年金多寶」中二獎，獲得982,330元彩金。（Threads圖片）

有網民上載投注紀錄截圖，聲稱在1月2日攪珠的「新年金多寶」中二獎，獲得982,330元彩金，惟其手持大叠現金的照片，早一天已有其他網民上載，故可能是取自網絡圖片。（Threads圖片）

網民點出曬錢圖破綻

馬會資料顯示，1月2日攪珠的「新年金多寶」頭獎無人中，二獎有9.5注中，三獎則有309.5注中，而threads卻有多名網民自稱中獎，而且都是展示投注紀錄截圖再加大批現金，不少人質疑內容真偽，「個個都話中獎，唔通個個都真係中咩」。有人更點出破綻，指有投注截圖即是經馬會戶口投注，根本毋須去投注站取錢，而現時電子支付盛行，一般不會無故提取大量現金，直言炫富圖是「做咗多，明顯好假」。

而有自稱中二獎，「差半個字贏1億」的幸運兒，其手持大叠現金的照片，早一天已有其他網民上載，故可能是取自網絡圖片。有網民直言「網上嘢，勿認真」，但笑稱若當作新年沾旺氣，開玩笑未嘗不可，「可能講講下會變真呢？」。

另有多名網民自稱了六合彩「新年金多寶」三獎，獲得80,400元彩金。（Threads圖片）

近日社交不少網民自稱中了六合彩「新年金多寶」二獎或三獎，分別獲得982,330元和80,400元彩金，又上有大量現金的照片，但網民發現曬錢照片其實是網上圖片。（Threads圖片）

六合彩從未突破億元大關 最高派彩紀錄派9,124萬

本月2日晚上攪出號碼分別是9、23、42、44、45、46；特別號碼為22。頭獎又無人中，已累計8期落空，馬會再次跳過一期攪珠，新一期六合彩延至同月7日晚上才舉行，馬會估計頭獎如果10元一注獨中，可獲得1.28億元彩金。

1億元六合彩新年金多寶攪珠結果。(馬會直播截圖）

馬會表示，六合彩經歷近50載，每注派彩從未突破億元大關。目前六合彩最高派彩紀錄為2021年第73期（8月26日），當時有幸運兒以10元一注獨中高達9,124萬元派彩。

（綜合）

六合彩新年金多寶攪珠本月2日舉行，馬會估計頭獎高達1億元，但頭獎再次無人中，累計8期落空，令到不少市民重新燃起中獎希望。(黃浩謙攝）