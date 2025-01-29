50歲男最愛吃2類食店！1原因不覆診3年後驚患胃癌　醫生揭4大風險

高鹽高鈉食物當然好味，但隨時成為致癌毒藥！台灣1名醫生分享個案，指1名50歲男病人有抽煙飲酒習慣，而且喜歡到小吃店和熱炒店用膳，10年前起陸續出現胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等胃病需求醫，惟該病人眼見醫生每次開相同藥物，於是沒有再去覆診，改為自行買藥服用，惟大約2至3年後出現黑便，經診斷後證實患上第2期胃癌，需要接受切除手術。



醫生提醒小吃店和熱炒店使用過重調味料，高鹽食物總共有4大風險，提醒民眾保持健康飲食習慣。



小吃店和熱炒店經常使用過重的調味料，特別是醬料，50歲男病人長期進食，因而患上第2期胃癌。（示意圖/gettyimages）

愛光顧小吃店和熱炒店

肝膽腸胃科醫師王威迪在節目《健康好生活》分享該宗個案，指出1名50歲男子本身從事高級酒進出口貿易，平時需要應酬，不時吸煙喝酒，而且很愛去小吃店和熱炒店。病人以為身體一直無事，但去到40多歲就開始出現胃病，包含胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，只要吃完高鹽高鈉食物後，症狀都會特別明顯。

停止覆診3年驚現大便變黑

該名病人向王醫生求診，但認為每次都開出相同藥物，其後便沒有再覆診，改為自己去藥局配藥服用。直到約大約2至3年後，病人再次前來覆診，表示症狀和之前情況差不多，但服藥後得不到改善，甚至過往數個月大便顏色變黑。

肝膽腸胃科醫師王威迪提醒，高鹽食物總共有4大風險。（網上圖片）

證實患第2期胃癌

王醫生為病人檢查血色素，發現他只有7.0，遠低於正常的13至14，經過診斷後，再為他照胃鏡，證實病人患上第2期胃癌，需要進行切除手術，慶幸沒有轉移到淋巴結。

小吃店和熱炒店經常使用過重的調味料，特別是醬料，進食高納食物會對腸胃造成過重負擔。示意圖。（資料圖片）

高鹽飲食有4大風險

王醫生強調，該名病患「飲食習慣可能真的要改」，因小吃店和熱炒店經常使用過重的調味料，特別是醬料，進食高納食物會對腸胃造成過重負擔。王醫生重申高鹽飲食共有4大風險，除了增加腹脹風險之外，攝取過多鹽分造成血壓飆高，增加水分滯留體內，胃壁壓力增加導致胃潰瘍，痛楚倍增，另外，腸道和糞便中的水分可能會遺留到其他部位，令到腸道缺水，導致糞便乾硬，最嚴重的是增加患上胃癌風險。

（節目《健康好生活》）

胃癌7個常見症狀要留神



在香港，胃癌（Stomach Cancer）是癌症中的第四大殺手，每年新症接近1,000宗，發病率隨年齡增長升高，患者年齡中位數約為71歲。

胃癌是本港第四大癌症殺手（示意圖／gettyimages）

根據醫管局智友站，胃癌初期症狀不明顯，不少患者掉以輕心延誤診治，提醒如有以下7個常見胃癌症狀，要盡早求診：

1）持續消化不良、食慾不振

2）體重急速下降

3）小腹腫脹

4）進食後腹脹不適

5）嘔吐，甚至吐血

6）大便出血或大便呈黑色

7）貧血、疲倦、虛弱

