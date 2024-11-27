常食隔夜飯！OL持續腹痛揭患胃癌　醫生警告3類食物不宜長放雪櫃

不少人因不想浪費食物而食隔夜餸菜，不過隨時會危害健康。內地有1名36歲女士，因工作忙碌1周才會買1次餸菜，吃不完就放在雪櫃保存，不過近來出現腹脹、胃痛等情況，竟檢查出罹患胃癌。醫生推測是因常吃隔夜餸菜，或食物放置雪櫃過久有關。



36歲常姓女子因工務繁忙，常吃隔夜餸菜而患上胃癌。（示意圖／GettyImages）

綜合內地媒體報道，36歲常姓女子因公務繁忙，每周只買1次餸菜，買來的菜都放到冰箱，有些會放得比較久，仍不捨得丟掉，有時為慳時間會1次煮多點，待每次下班回來再用微波爐翻熱來吃，因而經常吃隔夜飯菜。

常女早前開始頻繁感到腹脹、腹痛及反胃，以為是胃病自行吃胃藥，但症狀沒有好轉，反而變得嚴重，遂到醫院檢查發現患上胃癌。醫生問診後推斷，與常女常吃隔夜飯菜及放置在雪櫃太久的食物有關。

醫生問診後推斷常女患病，與常吃隔夜飯菜及放置在雪櫃太久的食物有關。（示意圖／GettyImages）

鄭州人民醫院急診醫學科副主任醫生高建凱指，雪櫃雖然溫度低，但沒有殺菌效果，要小心雪櫃中的沙門氏桿菌、桿菌性痢疾、志賀氏桿菌和李斯特菌4種致病菌，感染後可能會危害人體健康，甚至出現敗血症等併發症。

有3類食物不宜長期放在雪櫃中保存：



1.糕點、小麥、花生、大米、玉米、高粱等主食類

2.魚、蝦、螺、蟹、蜆等海鮮、河鮮類

3.開心果、花生、核桃、杏仁、瓜子、腰果等堅果類

由於堅果類和主食類食物容易發霉，長期放在雪櫃可能滋生黃麴毒素，可能會中毒或致癌；海鮮類食物放置過久，裏面的鹽溶性蛋白質會流失，導致人體中毒，還可能滋生李斯特菌，引發中毒、腹瀉、腦膜炎等嚴重後果。