寶馬山雙屍案｜翁靜晶爆主犯彭信義已出獄　驚揭涉強姦外籍警官妻

【寶馬山雙屍案／翁靜晶／彭信義／尹三龍】1985年北角寶馬山發生雙屍命案，英籍情侶簡尼（Kenneth McBride）及尼歌拉（Nicola Myers）慘遭5名青少年毒手，男方遭極兇殘手法亂棍打死及女方則遭輪姦殺害，2名死者人身上有數百處傷痕，案件轟動全港。



律師翁靜晶於周一（2025年1月6日）在其YouTube頻道「危險人物2.0」提及案件，驚爆收到可靠消息，指寶馬山雙屍案主犯、當時24歲的彭信義，已於2016年出獄，經過2年監管期後重投社會，但須終身接受定期監管。翁靜晶在影片中再爆料，指彭信義在寶馬山案發生前2星期，原來曾殘暴地強姦1位外籍警官的妻子，但他最後沒有被起訴。翁認為如此兇殘的重犯，毀了多人的一生，「2條人命起碼20年1個，現在只是（合共監禁）30年，都唔知點去計算，我覺得太寬鬆」，促籲當局設立相應機制，向公眾交待犯下嚴重罪行的重犯釋放情況。



1985年北角寶馬山發生雙屍命案轟動全港，男死者為17歲的簡尼（Kenneth McBride）及其女友18歲的尼歌拉（Nicola Myers）。（網上圖片）

翁靜晶在其YouTube頻道「危險人物2.0」中大爆主犯彭信義，已在2016年獲釋出獄。（影片截圖）

翁靜晶：寶馬山雙屍案主犯彭信義於2016年出獄

律師翁靜晶在其YouTube頻道「危險人物2.0」節目中表示，收到負責釋囚工作的社工爆料，指寶馬山雙屍案中的主犯、當時24歲的彭信義，已在2016年獲釋出獄，入住懲教署中途宿舍豐力樓，在接受2年的監管後，估計在2019年已重投社會，「大家可以計下而家佢大約幾多歲，可能已經住喺你隔離」。

寶馬山雙屍案的犯人分別是彭信義、尹三龍、譚士歡、張有恆及趙偉文，翁靜晶指當年5人被捕後，「彭信義供出幾位少年後之後便唔出聲，在法庭上也沒有說話」。翁又形客彭信義長相十分奇特，根據捉到他的探長麥基納「（彭信義）個身好長，腳好短，兩隻手臂好粗壯，個樣好兇惡」，連在獄中的少年犯見到他也會避開，「遠處聽到佢把聲，都會生理性驚到全身震晒」。

本案其中3名已成年的同黨因謀殺罪被判終身監禁。（影片截圖）

同黨譚士歡出獄後癌症病逝

案情殘忍程度當年震驚全港，翁靜晶指根據案情，直指彭信義是「最壞嗰個」，「指使其餘4個同黨犯案，迫兩個15歲及16歲的少年（尹三龍及張有恆）去殺人及性侵女事主，如果不聽從他，便會殺了他們，而彭信義亦是第一個強姦女事主的人，再叫另一人參予施暴」。翁又指此案的同黨譚士歡亦已出獄，後來因癌症病逝，她相信另一同黨趙偉文也「喺你左近」。

彭信義犯案前另涉強姦外籍警官妻子

翁靜晶再爆料指彭信義在犯下寶馬山案的前兩周，其實已殘暴地強姦1位外籍警官的妻子，但他最後沒有被起訴。翁指她並非反對改過自身的重犯獲釋，如同案年紀較少的尹三龍和張有恆，則要給他們改過重投社會的機會，但她認為彭信義這類重犯，「毀咗幾個同案一生，毀了尹三龍、張有恆同那2白人孩子及其家庭，公平一點起碼要囚40年，但而家30年就放出來，我覺得好似太寬鬆」，翁認為彭信義的邪惡程度「同林過雲同等級」。

翁靜晶又指該社工回應，指一般殺人犯囚25至30年已「頂盡」，林過雲是特別嚴重的情況，而該社工指接觸過彭信義，他已變得「好遲鈍、個人坐到順咗，俾機會佢改過自身」。同時翁靜晶亦希望當局會否有機制，向公眾交待釋放犯下嚴重罪行犯人的情況。

男女死者被凌虐3小時 身上數百處傷痕慘死

凌1985年4月20日，英國籍情侶17歲的簡尼（Kenneth McBride）及18歲的尼歌拉（Nicola Myers）前往北角賽西湖公園後失蹤，翌日被人發現被人亂棍打死，男死者雙手反綁，身上傷痕多達數百處失救而死，而女死者更曾被強姦，死狀更恐怖。

據知，寶馬山雙屍案的行兇手法極兇殘，事發當日，簡尼與尼歌拉相約到公園溫習，25歲趙偉文（侍應生）、24歲彭信義（技工）、20歲譚士歡（護衛員）、17歲張有恆（侍應生）及16歲尹三龍經過，發現二人正在溫習，彭信義拾起木棍走向他們，先搶去簡尼的手錶，彭信義更要求與尼歌拉發生性行為，對方拒絕，於是他開始用木棍襲擊尼歌拉，再拉她到山下強姦。最後幾5人將木棍放在簡尼頸部，站在上面大力踩踏勒斃他。後來，又把木棍及汽水瓶塞進尼歌拉陰部，以木棍虐打她，更令她左眼球跌出，身體有500多處傷痕，2人被凌虐近3小時後慘死。

尹三龍於2004年9月28日中秋節當天獲釋。（影片截圖）

彭信義「大口」炫耀終自掘墳墓被捕

事隔半年警方仍毫無頭緒，可是彭信義多次「大口」向人炫耀曾經殺人，終有人向警方舉報已令案件出現突破，5人全部被捕。審訊歷時48天，5人被裁定每人2項謀殺罪罪成，依例判處死刑，但因當時本港已廢除死刑，彭信義、譚士歡及趙偉文改判終身監禁，未滿18歲的張有恒及尹三龍則要待成年後，交由英女皇發落決定刑期。尹三龍在服刑19年後，獲前任特首董建華確定刑期為28年，於2004年9月28日中秋節當天獲釋。寶馬山雙屍案其後被改編成電影《香港姦殺奇案》及《等候董建華發落》。