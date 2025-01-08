中六合彩頭獎？幸運兒曬彩票稱中$6923萬：心情好X複雜　網民唔信

六合彩上周四（2日）攪珠的新年金多寶頭獎無人中，跳過一期至昨晚（7日）攪珠，馬會預計若有幸運兒以10元一注獨中頭奬，可以捧走高達1.28億元彩金，引來全城瘋狂，不少人前往投注站排長龍輪候購買彩票。昨晚攪珠後，馬會公布，有2注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元，即頭獎奬金總共1.38億元，比馬會預期超出1,000萬元。而2注中頭獎，實際上是1注+0.5注+0.5注，即總共有3條彩票中頭獎，當中有1注是以10元投注捧走6,923萬元。



有自稱中頭獎的網民在Threads上載投注彩票，正是六合彩攪出號碼，表示自己正是其中1名幸運兒，直言中了頭獎後「心情好X複雜」，決定「要拎1,000萬派畀我群組嘅兄弟」，提醒其他人進入其telegram群組獲分獎金。帖文隨即被傳開，但有人立即質疑真偽，甚至提出最少2個原因，直言不信樓主中頭獎。



樓主上載自己投注紀錄，正是六合彩攪出號碼，聲稱自己中頭獎，其他網民質疑真偽。（Threads圖片）

今晚攪出號碼為：8、13、18、23、31、47；特別號碼為16。

1月7日六合彩結果。（馬會直播截圖）

雖然樓主出示投注彩票，但網民直指成為破綻，笑言「張飛啲水印錯晒」、「信嘅建議驗腦 」。其實只要把樓主的投注彩票放大，就會發現部份號碼疑似經過後製，因此數字形態和水印都幾乎一樣，但馬會的彩票印製時，每個數字和底下的水印應稍有偏差。而網民點出另一個破綻，就是樓主要求其他人加入telegram群組，「開頭睇見P得咁真都信信地，㩒入去留言，又係叫人入telegram就知假」，更有人真的進入相關TG群組，卻是見到有人分享賭博心得，質疑根本沒人中頭獎。

把樓主的投注彩票放大，就會發現部份號碼疑似經過後製，因此數字形態和水印都幾乎一樣（按顏色圈劃分）。（Threads圖片／01製圖）

▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼



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1月7日六合彩派彩結果。（馬會直播截圖）

今晚頭獎實際「1注」加兩注「0.5注」中 即三張彩票中獎

馬會公布，今晚有兩注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元（69,234,020元），即頭獎基金合共1.38億元(138,468,040元）。今晚實際是1注中（投注10元一注）加兩注「0.5注」中（投注5元一注），即有三張彩票中頭獎。中「0.5注」幸運兒再對分頭獎獎金，各得3,461萬元。

二獎有14注中，每10元一注派彩844,560元；三獎有651.5注中，每10元一注派彩48,390元；中三個正選號碼為七獎，每10元一注派彩40元，今晚多達59.6萬注中，涉及派彩金額已2,384萬元。

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每期六合彩攪珠總投注額中，有6%為馬會獎券有限公司的佣金，最近兩期錄得巨額投注額，馬會獲得3,420萬元佣金。（資料圖片）

兩期錄得巨額投注額 馬會先得「橫財」3420萬

每期六合彩攪珠總投注額中，25%會撥作獎券收益徵稅、15%撥作獎券基金，另6%為馬會獎券有限公司的佣金。連同上周四2.41億元投注額，兩期投注額合共5.7億元，即馬會可袋佣金已有3,420萬元。

（綜合）