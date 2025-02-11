女子偷吃閨密丈夫　反遭偷拍性愛片再散布　特殊性癖曝光慘被勒索

偷食閨密丈夫，遭揭發後反被對方夫婦聯手報復！台灣1名女子和公司同事情同閨密，卻偷偷搭上對方丈夫，為追求刺激性愛及獨特性癖，還大玩塗朱古力醬情趣遊戲，未料人夫偷偷拍下性愛片，被揭出軌後還和妻子聯手散布影片，連她的媽媽和姐姐都看過。女子憤而提告，雖然人夫強調獲同意拍性愛片，亦沒有散布片段，但法官拒信納兩夫婦供詞，認為2人故意不法侵害原告隱私權，判各賠償25萬新台幣（約6.25萬港元）、10萬新台幣（約2.5萬港元）。



台灣新竹1名女子搭上好友丈夫，並遭到對方偷拍不雅影片及裸照。（示意圖/GettyImages）

用「鈕扣型密錄器」錄下交歡過程

綜合台媒報道，台灣新竹女子小梅（全為化名）與公司女同事小美情同姊妹，卻偷吃對方的丈夫小雄，雙方發生性關係，這段婚外情長近2年。小雄在激戰時用「鈕扣型密錄器」偷拍性愛片，他和小梅為求刺激性愛，還大玩塗朱古力醬情趣遊戲。

小美得知被丈夫和閨密雙重背叛場後，反聯同丈夫向小梅報復，一起在網上散布小梅的私密片，傳到連對方的母親和姐姐都看過。小美又在公司向同事大爆，指小梅衣着暴露主動挑逗勾引其丈夫，同時小雄又數度拿私密照和影片威脅勒索小梅提供性服務，稱有許多她「想不到」的照片與影片，令她相當恐懼。

元配得知丈夫出軌後，竟聯手將女子的私密照片和影片惡意外流。（示意圖/GettyImages）

男方短訊恐嚇要「玉石俱焚」

小梅得知被偷拍性愛片及被惡意外流後，怒告小美夫婦。沒想到小雄知情後發訊威脅要「玉石俱焚」、「你要是再不長眼對付我」、「看誰先死......我死妳也活不成」，甚至和妻子一同駕車在公路上尾隨小梅騷擾。

案件審理期間，小雄辯稱小梅同意拍性愛片，拍攝時小梅多次和他眼神交流，也有望鏡頭，同時否認散布片段，反控對方不斷裝病、裝焦慮向他索討10萬元（約2.5萬港元）封口費。

法官審視證據後，認為2夫妻說法均不可信，認為他們未經原告同意，將私密照片及影片提供他人觀看，明顯有故意不法侵害原告隱私權之情事，判處被告兩人各賠償25萬、10萬元，全案仍可上訴。

（綜合）