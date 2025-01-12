無頭屍！女子稱被男友武器威脅後失聯　家中身首異處揭恐怖內情

美國發生駭人無頭女屍案，有41歲女子在元旦日向友人求救，指遭男友「用武器威脅」，之後一直失去聯絡，惹友人擔心報警，最後發現女子陳屍家中，頭顱被人斬去，身首異處死狀恐怖。警方接報調查揭發事發前一晚，女子與包括男友在內的3名男子在家中，而待兩男離去後，其男友在半夜多次進出單位，運走多個垃圾袋，警方其後在垃圾袋尋回死者頭顱、染血上衣及3件兇器，隨即起訴其男友2級謀殺和1級誤殺罪。



41歲死者博登疑被男友斬首後陳屍家中。（網上圖片）

死者生前向友人發短訊「被男友用武器威脅」

綜合外媒報道，居於美國南達科他州揚克頓的41歲死者博登（Heather Ann Bodden），她的3名友人在今年1月2日向警方報案，指博登在1月1日曾向她們發短訊，指自己「被男友用武器威脅」，之後失去聯絡超過24小時，讓她們十分擔心，決定到博登家中查看，驚見屋內有1具無頭屍體，嚇得立即報警。

博登男友尼科爾斯被控二級謀殺和一級誤殺罪。（網上圖片）

友人稱與死者及其男友家中吸食毒品

警方抵達博登家中調查，翻查閉路電視影片，3名男子於1月1日晚上10時抵達博登住所，其中1男子是博登的男友32歲尼科爾斯 (Craig Allen Nichols Jr.) 。而另2名男子後來向警方表示，他們4人在屋內吸食毒品，離開家時博登仍活着。

警方指尼科爾斯多次進出博登住所，其中1次還帶走數個垃圾袋，最後在這些垃圾袋中尋回博登頭顱。（網上圖片）

男友被控謀殺及誤殺罪

警方亦發現尼科爾斯在1月2日凌晨近3時至早上6時45分之間，多次進出博登住所，其中1次還帶走數個垃圾袋，警方最後在這些垃圾袋中尋回博登頭顱、尼科爾斯沾有血漬的衣服及3件兇器，隨即逮捕尼科爾斯，控以二級謀殺和一級誤殺罪。