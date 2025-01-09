六合彩│ChatGPT提供號碼中頭獎？用戶呻後悔　網民︰準時起身返工

由於六合彩上周四（2日）攪珠的新年金多寶頭獎無人中，跳過一期至本周二（7日）攪珠，結果馬會公布有2注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元，即頭獎總彩金共1.38億元，比馬會預期的1.28億元超出1,000萬元。而2注中頭獎，實際上是1注+0.5注+0.5注，即總共有3條彩票中頭獎，當中有1注是以10元投注捧走6,923萬元，有傳幸運兒是水警小艇分區隊員。



橫財夢過後，不少人作出「事後檢討」，其中有網民驚悉若要求ChatGPT由1至49之間隨機生成5組7個不重複數字，ChatGPT提供其中1組號碼是8、13、16、18、23、31和47，竟然是頭獎號碼，慨嘆「早知跟佢（投注）」。



有網民要求ChatGPT由1至49之間隨機生成5組7個不重複數字，ChatGPT提供其中1組號碼是8、13、16、18、23、31和47，竟然是頭獎號碼。（Threads圖片）

本周二晚上攪出號碼為：8、13、18、23、31、47；特別號碼為16。

1月7日六合彩結果。（馬會直播截圖）

部份人聲稱憑ChatGPT獲得$320彩金

事實上Threads流傳類似帖文，其他網民事後透過ChatGPT，「競猜」攪珠號碼，部份人同樣得出頭獎號碼，更有人稱「用ChatGPT已經中咗3個半字」，獲得320元彩金，亦有人未能透過ChatGPT估到任何獲得彩金的號碼。

其他網民笑言「馬後炮, 你講咩都得」、「又係事後貼，講乜都得啦，最緊要呃like又有人信 」、「咁下期咪好多人中？」、「聽朝準時起身返工」、「以後冇窮人」。

▼1月7日 六合彩1.28億頭獎攪珠▼



+ 1

1月7日六合彩派彩結果。（馬會直播截圖）

六合彩1月9日頭獎$800萬

六合彩將於本周四（1月9日）晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲高達800萬元彩金。

（綜合）

+ 8