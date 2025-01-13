嘩！運菜車公路行駛　車斗驚見工人站貨上走動　網民：碌落嚟就GG

行駛中的貨車上，根本不應該有人在車斗上行走，以免釀成危險。最近有網民在社交平台分享影片，顯示1輛疑似運菜貨車在午夜時份於高速公路上行駛，惟車斗只關上尾板，令車斗形成「半開」狀態，尾隨人士可見到內裏放了很多發泡膠箱裝載的貨物，而1名男子竟在如尾板般高的貨物上走來走去，因貨斗上半截如遇到突發情況大有可能被拋出車外，讓樓主不禁驚呼：「碌落嚟就GG了，返工使唔使咁博？」



疑似運菜車的車斗的尾板關上，但仍見到車斗的上半截卻沒有任何遮擋，工人在貨物上走動時十分危險。（Threads影片截圖）。（Threads影片截圖）

男子在車斗貨物上走動

片主在社交平台Threads分享影片，顯示該輛貨車沿大老山公路行駛，其間車斗的尾板關上，但仍見到車斗的上半截沒有任何遮擋，而內裏放滿大量發泡膠箱裝載的貨物。片中可見1名男子在車斗內行走，起初他坐在一箱子上，後來又站起身，走到另一發泡膠箱坐下，由於貨物的高度與尾板差不多，故男子的行動令人看得心驚膽跳，憂心一旦出意外，他可能被拋出車外，而貨車最後於小瀝源出口駛離公路。

疑似運菜車的車斗的尾板關上，但仍見到車斗的上半截卻沒有任何遮擋，工人在貨物上走動時十分危險。（Threads影片截圖）

疑似運菜車的車斗的尾板關上，但仍見到車斗的上半截卻沒有任何遮擋，工人在貨物上走動時十分危險。（Threads影片截圖）

片主：第一次見人喺入邊行嚟行去

片主在影片中大嘆，「碌落嚟就GG了，返工使唔使咁博？」，又表示希望所有人都能平安上班和下班，認為工作時毋需「搵命博」。她後來在留言區續指，雖然過去曾多次目擊有運菜車打開貨櫃門和收起車斗尾板行駛，但「第一次見人喺入邊行嚟行去」，故感到驚訝。

網民：菜車唔係浪得虛名

網民看片後有人同樣直呼該男子的舉動危險，「佢企起嗰下，架車震一震飛落地都唔出奇！」、「咁危險，保險唔包」。另有網民指出，片中的畫面每天都會發生，雖然會對其他道路使用者構成危險，但許多人已見怪不怪，「全港咁多部運菜車晚晚經常發生」、「幾十年來一向都有，不過佢企得衰，太張揚」、「佢哋咁已經冇乜嘢，佢哋喺入面砌貨分貨先勁」、「菜車唔係浪得虛名」。