大媽高速公路中央曬果皮！車cam片瘋傳　網民：「塵皮」真係有塵

天朗氣清是曬果皮好時機，但是地點就要慎選。早前有段「車cam（行車記錄儀）」影片在網上瘋傳，有網民拍到在油麻地麗翔道的天橋高速公路，有大媽蹲在路肩上，從1個大紙箱內取出果皮，慢慢平均的攤在地上曬大陽，而她左右兩旁也是行車線，車來車往相當危險。



影片引來不少網民熱議，有人認為十分危險，「為咗有靚陳皮，你可以去到幾盡先」、「其實好污糟，咁多車行，啲塵黐晒落啲果皮」。有人笑言，「塵皮真係有塵」、「靈活善用土地資源呀親」。



大媽蹲在路肩上，身旁有個大紙箱，慢慢從紙箱取出果皮來曬。（影片截圖）

車cam影到大媽高速公路上曬果皮

有網民早前在Facebook上載「車cam（行車記錄儀）」片，從影片可見，樓主的車行駛在油麻地麗翔道的天橋高速公路，當他駛近分隔線的路肩時，見有位戴了帽的大媽，蹲在路肩上，身旁有個大紙箱，慢慢從紙箱取出果皮，平均攤分放在路肩地上，務求每塊果皮也吸收到陽光，看來相當講究。

可是，她身旁左右不足1米已是行車道，車輛高速在她身旁駛過，情況十分危險。網民看到影片紛紛留言，有人認為這樣曬果皮太「進取」，「為咗有靚陳皮，煲一煲靚粥，蒸一碟靚鮑魚，你可以去到幾盡先」、「係咪貪無人行上嚟偷佢啲陳皮」、「其實好污糟，咁多車行，啲塵黐晒落啲果皮」、「有大車過就會吹走晒啲陳皮」。有人笑言，「塵皮真係有塵」、「靈活善用土地資源呀親」。

有網民認為太危險，「為咗有靚陳皮，煲一煲靚粥，蒸一碟靚鮑魚，你可以去到幾盡先」。（影片截圖）

最高可被罰款10,000元及監禁6個月

根據《道路交通(快速公路)規例》，任何人除非身在汽車之內或之上，否則不得進入、使用快速公路或在其上停留，違者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。此外，天橋如設有禁止行人進入標誌，任何人不遵從禁止行人進入標誌規定，可處第1級罰款2,000元。