人妻出軌牌友！傳鹹濕訊息露體照　綠帽夫狂斬妻致重傷下場曝光

夫妻之間忠誠十分重要。高雄有人夫發現妻子與牌友有姦情，還互傳露骨訊息，加上想到妻子對母親不孝，終日只顧打牌賭錢，心生不忿，先是向妻子情夫提告要求賠償。後來夫妻分居後，人夫突然潛入妻子住所持刀砍殺對方，妻子身中3刀重傷，丈夫被控殺人未遂罪，早前被判入獄6年8個月。



至於人夫提告小王索賠75萬新台幣（約15萬港元），但因已與妻子就外遇之事和解，且拿到100萬新台幣（約24萬港元）賠償金，與砍殺的損害賠償抵銷，法官認為人夫獲賠金額已超過60萬新台幣（約14萬港元），故判情夫不用再賠償。全案可上訴。



人夫犯案後被捕情況。（網上圖片）

人夫揭妻子出軌牌友 傳露骨訊息

綜合台灣媒體報道，人夫阿雄（化名）與妻子2002年結婚後育有3名子女，妻子從2020年開始外遇一名牌友，兩人愛得高調，在社交平台不時發約會親吻、擁抱等親密照，配以「跟老伴的約會日常」、「從牌友成為相知相惜的情侶」等文字，女兒發現後截圖給阿雄，從而揭發妻子外遇，又發現兩人互傳露骨訊息，情夫更傳露下體照片，令阿雄心碎不已。

夫斬妻中3刀致重傷 判囚6年8月

阿雄於是向情夫提告，妻子隨即與阿雄分居，但阿雄心生不忿，認為妻子拿他的辛苦錢去賭博，又對婆婆不孝，更高調外遇。阿雄於是在2022年1月21日凌晨時份闖入妻子住所，衝入廚房取刀直闖睡房，不顧女兒躺在妻子旁邊，舉刀大喊「妳討客兄，要讓妳死」，猛砍妻子數刀，女兒立刻拼命抱住媽媽用肉身抵擋父親砍殺，阿雄見女兒緊緊抱住母親才作罷離去。女兒隨後叫了救護車將母親送院，她身中3刀但獲救回。阿雄早前因殺人未遂罪，被判入獄6年8月。

（示意圖／GettyImages）

人夫離婚獲賠100萬新台幣

阿雄隨後與妻子離婚並索取賠償，妻子同意給予阿雄雙方財產差額380萬新台幣（約90萬港元），並且就婚外情額外賠償100萬新台幣（約24萬港元），但持刀殺人未遂的損害賠償互相抵消。而阿雄同時也向情夫索賠75萬（約15萬港元），法官審理證據後認為阿雄可求償60萬新台幣（約14萬港元），計算後就是小王應賠償30萬新台幣（約7萬港元），法官也由於阿雄已獲賠100萬新台幣（約24萬港元），金額已超過他向情夫請求的60萬，那麼阿雄便不能再對情夫索償，因此判情夫免賠。全案可上訴。