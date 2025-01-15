女助教涉意圖性侵！傳訊：想要你的身體　男學生提告1原因遭駁回

台灣發生懷疑性侵案。1名大學研究所男學生指控，遭到女助教性騷擾，不斷收到對方傳送訊息，提及「我現在想要你的身體」、「我一直想跟你上床這樣好嗎？」，女助教以「影響去留」為由，利用其權勢要求觸摸其身體，甚至闖入其房間將他撲倒意圖性侵。但法官認為單從訊息內容，只能看出女助教單戀男學生，未能證實利用權勢性侵未遂，於是駁回其自訴聲請。



女助教被指利用權勢向男學生進行性騷擾，甚至意圖性侵。（示意圖/gettyimages）

女助教被指利用權勢 進行性騷擾兼意圖性侵

根據裁決書，由2013年9月至2014年6月，蔡姓原告是大學研究所學生，女被告則是實驗室研究助理。蔡男指控當時對方涉嫌利用權勢進行性騷擾，只要雙方獨處的話，女被告就會觸摸其臉頸胸背腰手腿，如果不依從，對方就會以「影響去留」為由，脅迫他就範。

女被告2014年帶同蔡男和其他同學前往聯合學術年會，之後闖入其旅館房間，將他撲倒和意圖撫摸其生殖器，蔡男蜷曲身體閃避，才能保住清白。

女助教甚至向男學生傳送「想要你的身體」等訊息。（示意圖/gettyimages）

女被告傳送訊息︰現在想要你的身體

蔡男出示女被告向他發送的訊息，經常提及「我現在想要你的身體」、「我一直想跟你上床這樣好嗎？」、「對不起，我最近常常對你毛手毛腳的，如果你介意的話，我會改掉的」、「我昨晚一直想着跟你做那件事，我都快失去理性了，對不起」等。

女被告卻針對指控，反向蔡男提出妨害名譽的告訴，當時台中地檢署經調查後，認為女方確實發送相關訊息，因此向蔡男予以不起訴處分，女被告上訴亦被駁回。蔡男對此主張，這間接證實女被告除了想和他發生關係之餘，還暗示若不配合，將以權勢影響其學習機會，於是向法院申請批准提出自訴。

蔡姓男學生大感崩潰，向法院申請批准提出自訴，卻不果。（示意圖/gettyimages）

法官認為證據不足 駁回原告自訴聲請

但檢方認為，翻閱訊息內容，只能看出女被告對蔡男存有情愫和曖昧，但未能證實利用權勢性侵未遂和強制猥褻，證據不足，於是決定不予起訴。蔡男上訴不果，向台中地院申請提出自訴，但法官同意檢方理據，駁回蔡男的自訴聲請，蔡男不得再上訴。

（綜合）