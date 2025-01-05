夜歸女被拖入梯間性侵兼拍片　淫狼稱醉酒法官不信　2原因獲輕判

借醉性侵還拿手機拍下過程？台灣有女生凌晨離開餐館後等候男友接送，竟被1名醉酒男拖入樓梯間強吻摸胸，並脫去衣物性侵及指侵得逞，過程中她不停抵抗，對方竟拿出手機拍下侵犯過程，直至有人等電梯時聽到有女聲喊「不要」，才終於阻止其獸行。



淫狼案發後對罪行供認不諱，但辯稱當時是酒後亂性，惟法官認為他在侵犯過程中仍能掏出手機拍攝，證明意識尚算清醒，加重強制性交罪原本量刑起點是7年以上有期徒刑，不過基於2個原因，最終被告獲輕判入獄3年7個月。



受害人等男友接送，友人先離開後被淫狼拉入樓梯間。（示意圖／Getty Images）

案情指，受害人A女在2023年11月24日凌晨，於台中市1間餐館飲酒，至4時45分，她和女友人乘電梯離去，並等待男友接送，卻在電梯遇到被告陳男，見到陳男酒醉便好心問候。

拖受害人入樓梯間性侵 拿手機拍下過程

之後女友人先行離去，A女則到停車場等候，陳男見A女落單即狼性大發，強吻並摸她的胸部。A女不停拒絕，但仍遭拉到樓梯間。陳男強行脫去A女衣物及摸她下體，繼而強姦及指侵得逞。過程中A女不停抵抗，陳男竟拿出iPhone手機拍下性侵過程，直至有等待電梯人士聽到後樓梯有女聲說「不要」，前往查看才揭發案件，而餐館負責人亦趕到現場報警。

受害人不停抵抗說「不要」，被告竟拿出手機拍下侵犯過程。（示意圖／Getty Images）

被告對罪行直認不諱 辯稱醉酒

陳男受查時對犯案供認不諱，作供情節和受害人供述雷同，承認強制性交的事實。陳男解釋自己當時醉酒，見到受害人正聯絡男友前來接送，他持續摸對方胸部及身體，而對方和男友通話時語氣仍正常，未有求救，但承認過程中對方一直有說「不要」。

侵犯過程拍片 證意識尚算清醒

法官認為，被告在侵犯過程中仍可操作手機拍攝，證明他意識尚算清醒，而根據閉路電視紀錄、受害人的內褲和陰道均採集到其DNA樣本，足證陳男因私慾侵犯對方性自主權還拍片，令受害人身心受創。陳男事後馬上認罪，未能和A女達成和解，但有表達和解意願。

受害人當場要求被告刪除影片，被告同意刪除，法官認為是減輕刑責的考慮點之一。（示意圖／Getty Images）

事後馬上刪片加認罪獲減刑

法官指，刑法上「加重強制性交罪」量刑起點是7年以上有期徒刑。被告過程中為一己性慾拍下侵犯過程，但考慮到事後被告馬上按受害人要求刪除影片，影片亦未見外流，而且被告受審理時坦承認罪，已有悔意，更希望和解，認為其犯後態度尚可，「足以引起一般人之同情，非無堪值憫恕之處」，如按最低量刑起量計是過重，決定減輕刑責，最終判監3年7個月。

（綜合）