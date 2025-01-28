獸醫診所護士尋「馮寶寶屋企人」！狗主超尷尬現身　1句笑爆全網

主人都會為寵物起個好名字，但不等於要冠上主人姓氏！有網民早前帶愛貓到獸醫診所，其間見到1名港男狗主帶同唐狗求診，當狗狗入房檢查時，港男則坐在診症室外等候，其間護士有喊：「邊個係『馮寶寶』屋企人？」現場求診者聞言都想笑，但大家仍不作聲，護士再喊道：「有冇『馮寶寶』屋企人喺度？」最後該港男尷尬起身跟隨護士入房，之後抱愛犬出來。



其後護士再說：「『馮寶寶』屋企人請過一過嚟。」港男抱着愛犬前往櫃檯，但終於表達不滿，表示「姑娘，佢叫Bo Bo，我雖然姓馮，但可唔可以叫返佢英文名？你叫佢『馮寶寶』，我真係load唔到（即不明白意思）」，現場人聽到即時失笑。



網民看到帖文同樣笑爆，有人則分享過往經歷，「我喺診所聽過個姑娘叫『有冇豬扒強主人』， 我嗰次真係忍笑忍得好辛苦」、「我上次係診所聽到姑娘叫『喵喵主人』， 然後個主人拖隻狗仔入去」。



護士3次提及「馮寶寶」，要求其家人上前。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

護士3次提及「馮寶寶」 眾人辛苦忍笑

樓主在Threads表示，有次帶同愛貓前往獸醫診所，登記後坐在梳化等叫名，其間聽到護士喊：「邊個係『馮寶寶』屋企人？」當時診所內絕大部份人都好想笑，「你眼望我眼」，但最終沒有人出聲。

由於無人回應，於是護士再叫：「有冇『馮寶寶』屋企人喺度？」過了數秒，突然有1名年輕港男尷尬起身，承認自己是「馮寶寶」家人，然後跟隨護士入房，數分鐘後，港男帶同黑色唐狗「馮寶寶」離開診症室。

狗主表示「姑娘，佢叫Bo Bo，我雖然姓馮，但可唔可以叫返佢英文名？你叫佢『馮寶寶』，我真係load 唔到」。圖為演員馮寶寶。（《殺出個黃昏》劇照）

狗主道出真相 笑翻全場

其後護士再在櫃檯叫名，「『馮寶寶』屋企人請過一過嚟」，港男帶同愛犬「馮寶寶」前往櫃檯，終於忍不住反映不滿，「姑娘，佢叫Bo Bo，我雖然姓馮，但可唔可以叫返佢英文名？你叫佢『馮寶寶』，我真係load 唔到」。樓主聽到後，坦言當時自己「咀角1秒失守」，所以跟網民分享這則趣事。

許多網民亦表示聽到都覺得好笑，有人則分享類似經歷，笑指「以前隻倉鼠叫阿強，醫生叫名『強哥入嚟』」、「去睇醫生時見到兩隻貓，一隻叫『華文』，一隻叫『華武』，主人睇嚟都係周星馳粉絲」、「我阿仔叫皮皮，護士真係嗌『葉皮皮』，我都唔識畀反應」。

（Threads）