老鼠遇上貓！小鼠施無敵風火輪狂翻滾　貓貓都傻眼　後續笑死網民

藝人周星馳飾演的外賣仔何金銀在電影《破壞之王》憑住1招「無敵風火輪」，抓住敵人一起翻滾，奇招打敗不少高手，現實中亦出現「無敵風火輪」小鼠版。網上近日流傳1條影片，顯示內地有小鼠見到貓隻，為求令天敵「睇我唔到」，於是在馬路上不停翻滾，貓貓一臉茫然看得傻眼，頓時呆在當場沒有進一步行動。而小鼠似乎沒有停止，變成動物界「翻滾吧！阿信」，翻到頭昏腦脹反而兜了1圈接近貓貓，場面爆笑。網民估計小鼠是一邊詐死，一邊翻滾逃生，笑言「假死現場」、「牠快要滾回貓咪身邊了」、「滾一滾又要回去了」。



影片可見，現場有私家車掛着內地車牌，故相信片段是在內地拍攝，1貓1鼠在私家車後方馬路位置。（網上影片截圖）

該條影片長約11秒，在各個社交平台例如Threads和YouTube熱播，而且被配上不同背景音樂。影片可見，現場有1輛私家車掛着內地車牌，故相信片段是在內地拍攝，1貓1鼠在私家車後方馬路位置。小鼠倒地後不停翻滾，貓隻看得茫然，一度左望右望，但沒有走向小鼠。小鼠翻滾下原本漸漸遠離貓貓，但似乎翻到忘了方向，反而兜了1圈，愈來愈接近貓貓，影片到此結束，沒有交代到小鼠下場。

藝人周星馳飾演的外賣仔何金銀在電影《破壞之王》憑住1招「無敵風火輪」，抓住敵人一起翻滾，奇招打敗不少高手。（《破壞之王》電影截圖）

影片吸引不少大量網民觀看，不少人都指小鼠是一邊詐死，一邊翻滾逃生，笑言「鼠界也有演員」、「本來是要裝死逃離現場的，愈滾愈回去」、「好好笑」。

（綜合）