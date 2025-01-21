女子控唱K遭首見面男子性侵　崩潰輕生亡　官看對話紀錄判他無罪

台北1名女子疑遭性侵後輕生，法庭日前就案件作出裁決。涉事女子生前稱經朋友介紹認識男被告，雙方一同唱卡拉OK後，男方要求女子陪他回家，並承諾不會發生任何事，可是女子其後控訴遭男方性侵，事隔約4個月後、案件未審理完之際，女子自殺身亡。男子其後被改控以強制性交致被害人羞忿自殺罪，被告在庭上辯稱與死者透過網絡認識，其後成為情侶並曾同居，雙方是在同意下性交，而死者則患有抑鬱症。



法官詳閱死者與被告及閨密的短訊對話紀錄後，認為2人確實有感情關係，死者也未曾向閨密提及性侵一事，認為控方證據不足，故判被告無罪，全案仍可上訴。



小玲稱跟新識男子回家後被性侵。（示意圖，非當事人／GettyImages）

稱遭唱K新相識男子性侵

綜合台灣媒體於今年1月報道，被告阿龍（化名）遭女子小玲（化名）指控性侵。2人是經友人介紹，在2024年2月28日首次見面後一同到卡拉OK消遣，直到凌晨才離開。小玲指稱阿龍要求她陪同回家，並承諾不做任何事。怎料回到家後阿龍露出狼相性侵她，且未有做安全措施，阿龍被控強制性交罪。

女子4個月後自殺身亡

小玲受辱後，身心受創並引發抑鬱症，最終在2023年7月自殺身亡，阿龍被改控以強制性交致被害人羞忿自殺罪。阿龍在庭上喊冤爆出另一版本，指與小玲見面以後，確實有在家中發生關係，但當時2人是透過網路交友認識，雙方隨即發展成戀人關係，且曾短暫同居，強調發生性關係時是你情我願，並非強迫，而他在拍拖期間才知悉小玲在結識他之前已患了抑鬱症。

阿龍又指，小玲曾多次在爭執中以自殘方式威脅，自己無法承受情緒壓力，才在2023年4月下旬提出分手，井要求小玲搬離寓所。

提出遭性侵指控後約4個月，小玲自殺身亡。（示意圖，非當事人／GettyImages）

法官詳閱對話紀錄 死者沒向閨密提性侵

法官判決時指，據阿龍及小玲的完整對話紀錄，單就2023年3月4日及5日，即有多達近百頁A4紙的內容量，看得出2人存在男女情愫，如小玲對名龍表示「我好喜歡你」，以及「我不配」、「我不敢接受別人對我的好」等負面訊息時，阿龍會順應小玲說道歉及安撫她。而小玲亦曾向閨密傳送「我覺得我要脫單了」，但從沒向閨密提及被阿龍性侵的事。

法官詳閱被告與死者的完整對話紀錄後，認為控方證據不足，判被告無罪。（GettyImages）

通訊紀錄作證據 被告獲判無罪

法官的判決又指，依短訊紀錄，即2023年4月21日至25日，小玲將與阿龍爭執的事告知閨密，也未曾談及性侵之事，直到4月30日才對閨密表示「走法律」、「告他強姦」，但小玲出現劇烈轉變的原因不明，難以依照這些陳述，判定阿龍犯下有強制性交，認為控方提出的證據不足情況下，最後判阿龍無罪。