結紮6年做爸？人妻稱遭撿屍懷孕　反控夫出軌　雙方敗訴他竟有賺

結紮都可以做爸爸？台灣1名人夫結紮後6年，驚揭妻子持有安胎藥，對方手袋更有顯示懷孕的驗孕棒，控告妻子出軌索償200萬新台幣（約50萬港元）。人妻辯稱自己遭撿屍而懷孕，且已流產，堅決否認出軌，反指控雙方當時正辦理離婚手續，只是尚欠證人簽名，惟丈夫卻與小三無套激戰，故同樣向對方索償200萬新台幣。



法官經審理後，認為雙方證供均有矛盾之處，但同樣證實雙方都有出軌，考慮到收入等因素，判處女方賠償35萬新台幣（約8.94萬港元），男方賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



人夫因避孕而接受結紮手術，事後確認沒有精子殘留，完全喪失生育能力。（示意圖/gettyimages）

男方接受結紮 確認沒精子殘留

判決書指出，涉案男女2011年結婚，當中男方從事機械維護工作，女方則是牙科助理。人夫婚後4年因避孕而接受結紮手術，事後經檢查後確認沒有精子殘留，完全喪失生殖能力。

男方在庭上稱，到了2021年6月，他在住所房間桌上發現妻子的藥單，寫有「9周」、「PROMONE婦安蒙」等字眼，經了解後發現是預防黃體期障礙造成習慣性流產的安胎藥，同日男方在妻子手袋內發現呈2條線陽性反應的驗孕棒，她在質問下承認懷孕，男子於是怒告對方，索償200萬新台幣（約50萬港元）。

女方3次嘗試解釋確認懷孕的經過，包括聲稱當時外出和朋友喝酒，飲醉後遭人撿屍硬上，所以她都不知道孩子親生父親身份。（示意圖/gettyimages）

女方稱遭撿屍硬上而懷孕 反控男方無套偷腥

但女方辯稱她從來沒有承認有外遇，她更3次嘗試解釋確認懷孕經過，她第1次聲稱自己經期不順求醫，但醫生稱她沒有懷孕；第2次則指懷疑自己懷孕，丈夫就是經手人；第3次則稱外出和朋友喝酒，飲醉後遭人撿屍硬上，所以她都不知道孩子的父親身份。

另外，女方主張男方從2021年1月底至2月初期間就藥單一事質疑她偷腥，請求權時效已於2023年6月初失效，所以認為他不能索償，加上雙方在2021年辦理離婚手續，只尚欠證人簽名作實，其間男方和小三出軌，多次無套激戰，於是亦向對方索償200萬新台幣（約50萬港元）。

法官裁定女方賠償35萬新台幣（約8.94萬港元），男方賠償20萬新台幣（約5萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官判雙方皆敗訴 女方賠償金額高過男方

法官認為，由女方懷孕至男方偷腥，雙方婚姻關係一直存在，女方未能舉證男方早在2021年1月底至2月初已經知道其懷孕一事，相反女方2021年1月30日到醫院檢查確定懷孕，但翌日流產，男方卻一早接受結紮手術，女方3次解釋確認懷孕經過的口供前後矛盾，至於男方就離婚一事曾經諮詢過律師，知道離婚手續尚未正式完成，但仍和小三來往。

法官考慮到雙方收入等因素，裁定女方賠償35萬新台幣（約8.94萬港元），男方賠償20萬新台幣（約5萬港元），案件可以上訴。

（綜合）