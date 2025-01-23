觀塘長者坐電動輪椅駛出馬路！車群中切線險捱撞　網民：累死司機

輪椅有轆就當車？再有電動輪椅在馬路上行駛！本港網上近日瘋傳影片，顯示觀塘有長者坐乘電動輪椅在馬路與其他車輛並行，而從目擊者拍下的影片可見，該長者坐在電動輪椅上尤如駕駛私家車，先是從左線切線到右線，待燈口處轉為綠燈時，便隨其他車輛一同往前駛離。目擊者更形容「最尾見佢cut線差啲俾的士撞」，實在是險象環生。



片段惹來網民批評長者行為危險，「呢啲隨時累死司機」、「他一直在玩命」，有留言更揶揄「Mario Kart（瑪利歐賽車系列）喎」，「每一個電動輪椅都有一個車手夢」。惟有人猜測長者未必故意為之，「會唔會係老人癡呆，以為自己揸緊私家車？」，籲其家人、街坊或相關機構可了解內情及作出防範。



有長者於觀塘區將電動輪椅駛出馬路，十分危險。（threads影片截圖）

長者坐電動輪椅駛出馬路

有目擊過程的女生在threads發帖，稱「最尾見佢cut線差啲俾的士撞」。從樓主上傳的2段影片可見，現場是觀塘協和街，有名長者穿着芭比粉紅色外套、頭戴藍色Cap帽坐於電動輪椅上，由馬路的左線切線到右線。當時路口正處於紅燈，該行車線司機見狀亦不敢駛前，與該名長者的電動輪椅保持一段安全距離。

長者坐乘電動輪椅行駛在馬路上，並從左線切線到右線。（threads影片截圖）

長者坐乘電動輪椅行駛在馬路上，並從左線切線到右線。（threads影片截圖）

現上道路上的司機與電動輪椅保持一定距離。（threads影片截圖）

電單車、大貨車從電動輪榜旁經過 險象環生

從另一片段可見，電動輪椅當時與電單車並排於燈口處等候轉燈，當燈號轉為綠燈時，長者右邊的電單車，以及左邊大貨車紛紛向前駛離，而電動輪椅當刻才緩緩駛離白線，其間有的士和不少電單車從其身旁經過，實在是險象環生，該長者不單是妄顧自身安全，同時亦對其他道路使用者構成危險。

當燈號轉為綠燈時，長者右邊的電單車，以及左邊大貨車紛紛向前駛離。（threads影片截圖）

當燈號轉為綠燈時，長者右邊的電單車，以及左邊大貨車紛紛向前駛離。（threads影片截圖）

長者稍遲才操控電動輪椅開動，緩緩向前移動並駛離白線。（threads影片截圖）

長者坐電動輪椅行馬路捱轟：累己累人

片段之後被轉載至facebook，許多網民批評該長者的行為累己累人，「呢啲隨時累死司機」、「他一直在玩命」。不過有留言就表示見慣不怪，「嚟深水埗行幾日，你就會覺得佢呢啲係平常事」、「粉嶺都成日有1個，仲要逆線」、「我見過電動輪椅用龜速行高速公路，兼上埋橋」、「十字路口打斜過，仲時時喺行人多嘅情況下高速行，阻佢路就叮你」。

網民調侃：Mario Kart

有留言於是揶揄片中長者，「Mario Kart喎」、「每一個電動輪椅都有一個車手夢」、「唔記得入波，係慢咗少少」、「唔係啊！至少綠燈先行，算守規矩㗎」、「買咗三保（第三者保險）定全保（保障第三者、車主和汽車本身）？」。惟有留言猜測或有內情，「可能老咗認知障礙」、「會唔會係老人癡呆，以為自己揸緊私家車？」。

3情況下駕駛電動輪椅 可被罰款2,000元或監禁3個月

根據香港大學法律與科技研究中心社區法網資料，指電動輪椅在香港並非列為「汽車」，故不受《道路交通條例》規管。但使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》（第228章）第4(8)條，任何人「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，即屬犯罪，違者可被罰款2,000元，或監禁3個月。

（threads＠angiechanx）