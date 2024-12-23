電動單車駛入旺角港鐵站！皮褸男月台上騎車　網民質疑：職員失職

港鐵規定不可以攜帶電動單車進入港鐵範圍，但日前網上瘋傳照片，看到旺角港鐵站月台上，竟然有1名身穿黑皮褸的男子，騎着1部疑似電動單車，而該車的紅色尾燈更正在亮起。發帖的樓主不禁嘲諷道「最緊要方便」，批評涉事男子罔顧其他乘客的安全。另有網民則怒斥「其實呢架擺明就係電動單車，直情拉得，如果佢喺入面撞親人，咁樣都畀佢走到入嚟港鐵都有責任」、有人亦指就算一般單車進入港鐵入閘區都要拆轆，而電動單車則禁入閘，質疑「佢點入到閘？」、「港鐵職員嚴重失職」。



1名身穿皮褸和牛仔褲的男子騎着疑似電動單車，直接踩入港鐵旺角站月台。（facebook圖片）

旺角港鐵站月台驚見男子疑騎電動單車

樓主日前在facebook群組上傳照片，拍攝現場是港鐵旺角站的月台，見到1名穿皮褸和牛仔褲，戴着帽子的男子騎着疑似電單車，其雙手靠在車頭的把手上，疑正低頭使用手機，此時車尾的紅燈則亮起，故該電動單車應在已啟動的狀態，其身旁未見有其他乘客。

網民質疑港鐵員工失職

相片寫上「沒有最離譜、只有更離譜」，而樓主留言嘲諷「最緊要方便」。帖文其後被傳開轉載，同時引來大批網民留言，紛紛斥罵涉事男子沒有安全意識，指「下次會唔會有私家車入去？」、「轉乘計劃嚟」。部份人則質疑港鐵職員為何沒有及早發現或攔下該名男子，「而家地鐵冇職員咩？啲CCTV假？」、「旺角全站職員回家做冬，2025不用返工」、「如果要講問題，重點係地鐵職員嚴重失職，同時違規者的懲罰太低」。

今年10月，有網民在港鐵車廂內發現1名男乘客將1輛疑為電動單車帶上港鐵車廂。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

港鐵：不可攜帶電動單車進入港鐵範圍

事實上，這次並非首次有人騎電動單車進入港鐵入閘範圍，今年10月，有網民在港鐵車廂內發現1名男乘客將1輛疑為電動單車帶上港鐵車廂，但未能確定是否同一人。

當時港鐵回應查詢時表示，並不清楚照片來源及拍攝時間，但港鐵提醒乘客不可以攜帶電動單車進入港鐵範圍，希望乘客顧己及人，共同維持一個舒適的乘車環境，不要做出可能影響其他乘客的行為。

港鐵當時表示，若乘客見到相關情況，可通知港鐵職員，以便作出跟進。而根據港鐵附例，任何人不得將單車、電單車或其他類似的運輸工具駛過或引領其橫過鐵路處所。