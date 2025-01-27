兒子初四被趕出家門　揭酗酒父偷錢養小三10年　母痛忍多年申離婚

台灣1名人妻和丈夫結婚多年，丈夫不單長期酗酒外遇，還經常言語辱罵及曾用𠝹刀威脅，她作為家中經濟支柱，更長期被丈夫盜領存款，入稟向法院申請離婚。兒子在庭上作供大爆，父親於去年大年初四發酒瘋，詛咒「全家去死」，亦曾兩度作勢打人，他被趕出家門後與父形同陌路人，又揭發父親親口承認包養小三長達10年，這才令母親急急檢查自己的戶口。法院審理時，認為各種跡象顯示，兩人婚姻之間的互愛、互信、互諒基礎顯然喪失，准予兩人離婚。



一名台灣妻子與丈夫結婚44年，丈夫不僅酗酒還外遇、多次言語辱罵及持𠝹刀威脅女方。（示意圖/Shutterstock)

丈夫酗酒、外遇、盜取妻子存款

台媒報道，女事主與丈夫結婚44年，丈夫沒有穩定工作，她在工廠上班或做家庭代工，是一家經濟支柱，但丈夫不僅酗酒還外遇、還擅取她的存款，經常言論辱罵，曾用𠝹刀威脅她。長年下來她難以承受身體及精神暴力行為，兒子亦發現此情況，認為這段婚姻難以維持，故向法院申請離婚。

二人兒子在庭上指出，父親於2024年大年初四，喝醉後回家鬧事。亦曾開口詛咒「全家去死」，將自己趕出家門。（示意圖/Pixabay）

年初四發酒瘋趕走兒子 詛咒「全家去死」

案件審理期間，丈夫沒有出庭，亦未提出任何聲明及陳述。而二人的兒子則在庭上指出，2024年大年初四，父親在外面喝醉酒回家鬧事，原本他在樓上休息，聽到父母激烈爭吵落樓，發現是父親想找朋友新年來家中喝酒，母親只是問要準備怎麼和有多少人來，但父親酒後破口咒罵「全家去死」。

揭父承認包養小三長達10年

兒子不滿父親在新年說不吉利說話罵人，又作勢打人至少2次，其實早於5、6年前，他就知道父親會掌摑母親及摔東西。結果，他在年初四被父親趕出家門，自搬走後已和父親形同陌路人。兒子又透露，父親被母親發現外遇時，一家人開過家庭會議，父親親口承認包養小三長達10年，事後母親馬上檢查戶口，才揭發父親長期盜領其存款。

法院審理時，認為各種跡象顯示，兩人婚姻之間的互愛、互信、互諒基礎顯然喪失，且出現重大破綻難以回復，應當由男方負責，准予兩人離婚。

（綜合）