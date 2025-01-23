爸爸開女兒車載小三開房　因1舉動被發現出軌証據　元配憤而提告

女兒因為行車紀錄儀（車cam）發現父親外遇？台灣1名男子不僅與小女兒的前同事發展婚外情，還開大女兒的車載小三去汽車旅館開房，期間還心虛地拔掉行車紀錄儀的電源線想消滅外遇證據。沒想到此舉卻引起小女兒的懷疑，最後從「車cam片」發現父親出軌，其手機更有和小三的親密對話，母親知情後憤而提告小三，索償新台幣50萬（約港幣12.5萬元）精神慰撫金，屏東地院法官日前審理後，判小三賠10萬（約港幣2.5萬元）。



屏東劉姓男子平日會開大女兒車子外出，然而某日被小女兒發現他會將行車紀錄儀的電源線拔掉，感到十分奇怪。小月女兒把記憶卡拿出來一看，意外地發現對方有外遇。（示意圖/GettyImages）

女兒發現父親拔掉車cam電源線

綜合台媒報道，涉案屏東男子姓劉，與許姓女子育有4名子女，而小三曾是劉男小女兒的同事。事緣劉男平日會開大女兒的車外出，然而某日小女兒發現父親有時會將行車紀錄儀的電源線拔掉，感到十分奇怪，就決定把記憶卡拿出來看，竟意外地發父親出軌，就趕緊告訴姊姊。

大女兒得知後，立即詳細查看記憶卡片段，發現父親於2022年7月間曾在晚上去汽車旅館跟小三幽會約4小時。隨後又在劉男的手機短訊中看到，兩人互傳「不會後悔跟你在一起」、「老婆」等曖昧訊息。許女得知後無法接受，向小三提告求償50萬。

女兒們再查看父親的手機，發現他和小三互傳「不會後悔跟你在一起」、「老婆」等曖昧訊息。（示意圖/Unsplash)

3姊妹搜證 母怒控小三索賠

案件審理期間，大女兒證稱一開始是二妹、三妹先察覺父親異狀，他會將行車紀錄器電源拔掉。她們一同將記憶卡拿出來檢查，發現父親外遇證據。之後再由住在家裡的妹妹查看父親手機，隨即發現兩人親密對話。

而被指控為小三的女子經法院通知後，並未如期到庭及提出任何書狀聲明或陳述。

屏東地院法官認為，劉男半夜與其他女子共赴汽車同住休息，甚至在對話中親密稱呼對方為「老婆」，可見兩人之間已經逾越一般朋友交往的分際，屬於男女朋友的親密往來，確實侵害到許女的配偶權，經衡量小三與許女之間的經濟狀況等因素，最終判小三應賠償人許女10萬元較為適當，全案仍可上訴。

（綜合）