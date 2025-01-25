為拍片放上網丟命！25歲男躍下15米高瀑布慘溺斃　遺體5天後尋回

就算想在網上分享快意人生，也千萬別為拍片而冒險。印度1名25歲男子遊覽瀑布時，為拍一段特別的影片上傳到社交平台，他竟興沖沖走到15米高的瀑布上方縱身一躍跳入水中，卻疑因入水姿勢出錯，意外被「撞暈」，最終沉入水底溺斃。直至5天後，救援人員才找到他的遺體。



印度25歲男子辛格為拍一段特別的影片上傳到社交平台，竟從瀑布上方跳入水中，最終不幸溺斃。（X影片截圖）

綜合外媒報道，事發於1月15日，印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）25歲男子辛格（Rahul Singh）與朋友到高爾加特（Gaurghat） 瀑布旁野餐。欣賞完瀑布景色後，辛格突發奇想，希望拍攝一段從瀑布上方跳入水中的特技影片上傳到社交平台。

辛格助跑後從崖邊打開四肢躍起。（X影片截圖）

辛格請求朋友幫忙拍攝後，就走到約15米高的瀑布上方一躍而下，並在接觸水面的瞬間濺起大量水花。當時朋友尚未意識到悲劇發生，還為他完成壯舉歡呼，岸邊也有不少民眾圍觀辛格跳水。

疑入水姿勢出錯被「拍暈」

從網上流傳的影片可見，辛格助跑後從崖邊打開四肢躍起，但疑似落水姿勢出錯，他重重撞向水面後似被強烈衝擊的力度「拍暈」，落水後就在水面浮沉，完全沒有動彈。站在崖邊的朋友們還以為他是在演戲，仍在拍攝及歡呼。過了一會，辛格沉入水中，漸漸消失不見。

辛格入水前最後身影。（X影片截圖）

辛格接觸水面的瞬間濺起大量水花。（X影片截圖）

身影消失朋友才察覺出事

直至這時，辛格的朋友們才意識到不對，馬上報警；岸上的遊客得知意外發生後，也嘗試幫忙救人。之後趕到現場的救援人員也展開搜救，派出蛙人潛入水中搜索，然而該處水位太深，加上天色開始變黑，始終未能找回辛格。

5天後，救援隊伍終於在深水區打撈出辛格遺體。屍檢結束後，遺體被移交至其家人進行喪禮。

事後，相關影片在網上廣為流傳，引起極大迴響。有當地人及遊客指，該處沒有設立任何警示牌，也沒有巡邏人員，亦有居民透露類似事件每年都會多次發生，促請政府採取措施保證安全。

（綜合）