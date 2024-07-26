博流量？男拍片記錄3小時吃掉「全缸榛子醬」　玩命挑戰結果係咁

為博流量，真的要「玩命」？有男子疑為拍片刺激流量，居然挑戰於3小時內吃掉全缸榛子醬。他先是將多罐正常大小的榛子醬倒入1個特大玻璃容器中，然後開始進食，他由初時輕鬆狀態，到最後表現吃力，終於在3小時內挑戰成功，卻疑因服食過多榛子醬，導致肚子不適，需要來回上廁所，有網民更擔心過量吃甜食會引致糖尿病，嚴重更可能要截肢，故詢問「他腳還在嗎？」。



有男子拍片挑戰，於3小時內吃掉「一缸榛子醬」。（TikTok＠andcarli）

綜合馬來西亞媒體報道，有男子於TikTok帳號「andcarli」上傳片段，顯示他將多罐正常大小的榛子醬，一併倒入1個特大玻璃容器中，然後開始以匙羹協助「𢳂」榛子醬。初時他還算輕鬆，但隨時間過去，天色逐漸昏暗，甚至入夜，男子開始感吃力，但他仍咬緊牙關繼續吃，最終他成功完成挑戰，於3小時內吃掉全缸榛子醬，但他向鏡頭展示已清空缸內榛子醬時，需要以手支撐身體回過氣來。

影片尾段他亦記錄自己疑因服食過多榛子醬，導致肚子不適，需要來回上廁所。影片引來網民擔心男子「玩命」後的身體狀況，憂慮過量吃甜食會引致糖尿病，嚴重更可能要截肢，故詢問「他腳還在嗎？」。

什麼原因引起糖尿病？

胰島素是由胰臟分泌出來的荷爾蒙，作用是幫助血中的葡萄糖進入細胞，控制身體的血糖值，當胰島素分泌不足，或胰島素不能發揮功能時，血中的葡萄糖無法進入細胞，便導致血糖增加和出現糖尿，便稱為糖尿病，因此患上糖尿病成因並非單單與食用過多糖有關，還因素色含先天遺傳體質、不健康的生活習慣（如高糖高油飲食以及運動不足）、以及睡眠不足等等。

（綜合）