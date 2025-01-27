家族旅行揭丈夫偷食表姪女　認激戰逾10多次　人妻：姨丈好用嗎？

丈夫出軌對象竟是表姪女？台灣1名人妻參加家族旅行時，在民宿撞破丈夫撫摸她的表姪女，質問下2人承認婚外情，已在表姪女住處性交10多次，未料事後2人仍偷偷來往，更加發訊息互訴愛意，人妻氣得將表姪女告上法院。法院審理時，人妻曾在對話中質問「所以你跟我老公打砲了？」、「姨丈好用嗎？」，表姪女承認不倫戀，解釋是聊天「走心」變出軌，認為表姪女的確侵害配偶權，需賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



台灣一女子參加家族旅行，在民宿撞見丈夫撫摸表姪女的身體，隨即發現丈夫出軌。（示意圖/Pixabay）

民宿撞破丈夫撫摸表姪女身體

綜合台媒報道，桃園1名人妻與丈夫結婚8年，間中全家會和表姪女及她的母親一同外遊。事緣2023年12月期間，她們一家和表姪女等親友前往台東大武鄉遊玩，並同住於民宿，她意外撞破丈夫撫摸表姪女的身體。人妻興師問罪，2人承認自2023年9月起，已多次在表姪女住所性交，激戰已有10多次。

未料2人姦情被撞破後，表姪女仍多次和丈夫聯絡，互訴愛意稱「愛你」，還合謀將訊息刪除，人妻氣得狀告表姪女侵害配偶權。

法官查閱女子與表姪女的對話，表姪女直指和男方聊天聊到「走心」，導致發生不倫戀。（示意圖／gettyimages）

女子質問表姪女短訊曝光

案件審理期間，法官查閱人妻與表姪女的短訊對話，女子曾質問「所以你跟我老公打砲（性交）了？」，表姪女坦言「我也知道我做這些事很破爛，我也沒有想要裝可憐，對」，已承認知方不倫關係。

人妻質問對方有沒有感到愧疚，追問出軌次數「打了幾次？」，對方承認有「10幾次了吧」、「上床的時候都不會覺得對不起我嗎」，又諷刺道：「姨丈好用嗎？」外姪女解釋，她是和姨丈聊天時聊到「走心」，才會導致發展出不倫戀。法官認為這些內容已證明外姪女侵害配偶權，判賠20萬元，可上訴。

（綜合）