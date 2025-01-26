土瓜灣四眼男隨地小便玩手機！遭拍照這樣囂張反拍　街坊：認住佢

隨處便溺既缺德又違法，為何他會如此囂張？有土瓜灣區街坊的地區社交網站發布照片，指在某大廈出入口目擊1名戴眼鏡男子邊玩手機邊隨地小便，實在十分不雅，便拍下照片發文提醒街坊，當時四眼男仍未小便完畢，即囂張地舉起手機反拍，令樓主亦擔心「隨時畀人恐嚇」。



事件引起網民熱烈討論，大量留言批評，「不知廉恥，自己有問題，仲要揸機影人」、「仲好意思影返人轉頭」、「人無恥、便無敵」、「認住佢」。根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在公眾地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。



有土瓜灣街坊目擊1名四眼男子一邊玩手機一邊當街便溺，照片引發街坊怒轟。（網上圖片）

四眼男發現被拍照 囂張舉機反拍

該網民在 Facebook 群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，並附上照片，可見1名穿藍色上衣的男子站在某大廈出入口，對着牆角公然便溺，而且拿着手機在查閱，旁邊馬路有多輛汽車停泊，行人路不時有人經過。帖文指出，該男子發現被拍照後，在小便途中隨即舉機反拍，樓主直言：「各位街坊要小心，除咗臭味，仲隨時畀人恐嚇。」他透露不想公開詳細地點，但希望提醒附近街坊注意。

男子反拍樓主。（網上圖片）

網民抨鬧爆隨地便溺缺德

該事件引來大量網民及街坊批評，直斥便溺男子無公德心，有人留言狠批「不知廉恥，自己有問題，仲要揸機影人」、「人無恥，便無敵」。另有網民諷刺該行為如畜牲般，「唔該主人出嚟沖水！」

有網民則針對四眼男的便溺情況作出評論，「褲腳同對鞋咪會被尿彈到囉」、「痾濕腳咪呢啲囉」、「求其搵間M記都好過喺樓梯度啦！」。甚至有人指出，早前亦曾見到有貨車司機於車旁隨地便溺，質疑部分人對環境衞生的意識極低。

樓主稱不想公開詳細地點。（網上圖片）

違法行為最高罰款1萬元

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，如屬首次定罪，可處第2級罰款，即5,000元，如屬第2次或其後再度定罪，可處第3級罰款，即1萬元。

（facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）