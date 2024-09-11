日出康城商場驚現3米「糞路」！街坊提1事憂「便溺」問題嚴重

人有三急到要就地解決？有網民在網上發相，指將軍澳日出康城商場驚現「糞路」，這條逾3米長的「糞路」，已被人用紙巾將糞便蓋住，不過仍引來途人側目，保安在場處理。



相片引來網民議論紛紛，「急到瀨？」、「側邊就係廁所」；也有人認為可能是狗隻便溺問題，「尋找牠香的故事」、「唔重視帶狗入商場（放在地上行的那批狗主）的問題，問題不斷會發生，到時大家都是受害者」。



日出康城驚現逾3米長「糞路」，引來不少街坊側目。（Facebook圖片）

有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」內發相及文，指將軍澳日出康城商場驚現「糞路」，「有住戶發現商場內，地面有大量屎污迹」。

相片可見這條「糞路」在家品店門外，長達逾3米，引來途人側目，已有人用紙巾蓋在一撻撻的大便上。而「糞路」有不少街坊或拉着篋的遊客經過，保安在場處理。

有網民指，附近行人天橋已經貼滿告示警告狗主注意便溺問題。（Facebook圖片）

相片引來網民熱議，有人驚訝「急到瀨？」、「側邊就係廁所」。不過有人認這些未必是人類的糞便，可能是狗隻便溺問題，「尋找牠香的故事」、「唔重視帶狗入商場（放在地上行的那批狗主）的問題，問題不斷會發生，到時大家都是受害者」、「淨係拖隻狗行商場，一路行一路屙，附近行人天橋已經貼滿告示警告狗主」。

有網民認為不用猜測，「商場有cam（閉路電視）可查啦」，謎團即可解開。