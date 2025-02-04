OL公務飯局遭非禮！被伸手入衣服觸背摸胸　鹹濕客戶捱告下場曝光

台灣新竹市有1名女職員在同事陪同下與公司客戶聚餐，其間因飲下大量啤酒不勝酒力醉倒，竟有客戶乘人之危，伸手入她衣服內撫摸背部及胸部。而且在離開餐廳時食髓知味，該名意淫客戶再伸手入女子的衣服內非禮。



女事主酒醒後，翌日向主管投訴及報警提告。涉事客戶在法庭承認乘機猥褻罪，法官判刑時指被告僅因一己私慾，乘女事主酒醉乘機犯案，但考慮他犯罪後願意賠償及認罪態度良好，判入獄6個月，得易科罰金。全案仍可上訴。



阿平趁小美飲醉酒而兩度侵犯她，小美報警提告。（GettyImages）

女職員醉後遭意淫客戶兩度非禮

綜合台灣媒體報道，女事主小美（化名）於2023年7月某天，與主管及同事邀約公司客戶阿平（化名）到新竹1間燒烤餐廳吃晚飯，其間4人喝了大量啤酒。至晚上9時半，小美不勝酒力，醉倒趴在桌上休息，阿平心生淫念，趁機伸手入小美的衣服內觸碰其背部及胸部。

而待飯聚完後，阿平再借攙扶小美離開之時食髓知味，再度環抱小美並伸手衣服內猥褻得逞。小美翌日酒醒後向主管投訴，並請假去警署報案。

法官考慮阿平認罪態度良好，判處入獄6個月，得易科罰金。（GettyImages）

認罪被判入獄6個月

案件在法院審理時，阿平承認乘機猥褻罪，而法官在判刑時指阿平僅為一己私慾，不尊重他人身體自主權利，見受害人酒醉後乘人之危作出猥褻，對她造成心理陰影及影響工作。被告事後願意以35萬新台幣（約8.3萬港元）和解，但與受害人要求的金額相距甚遠而不被接受，不過考慮到他犯罪後認罪態度良好，判處入獄6個月，得易科罰金，可上訴。