生仔要考牌！兩歲童搭巴士狂尖叫　港女勸阻反被家長鬧：冇得控制

三字經有云「養不教，父之過」，子女倘年幼而不教育並非藉口。有港女發文表示，日前乘巴士時有兩歲女童瘋狂尖叫，她「好聲好氣」勸喻降低聲量，女童父親卻「起晒弶」，指「細路仔叫冇得控制」，反斥「唔想人講嘢咪搭的士囉」。港女強調，明白小朋友有時不懂控制聲量很正常，但作為父母理應制止及加以教導，「做返個稱職嘅老竇老母」。

事件引起兩派網民爭論，有人力撐女童父親，認為小朋友確實難控制，「睇開啲啦，兩歲係好難控制嘅。做人咁mean會好辛苦，你身邊人都好辛苦」；有人則支持港女，認為事件重點在父母態度，「『難控制』同 『父母肯唔肯去控制』兩回事嚟」。



有港女發文表示，日前乘巴士時有兩歲女童瘋狂尖叫，她「好聲好氣」勸喻降低聲量，女童父親卻「起晒弶」，指「細路仔叫冇得控制」，又拿出手機反拍她。（Threads圖片）

該港女周一（2月3日）於社交平台Threads發文，無奈說「新年流流都要開人年」。事發當晚她凌晨12時下班，於灣仔乘搭960線九巴返回屯門，過了幾個站後有一家四口上車坐在其身後，「佢嗰兩歲女係咁狂尖叫，成車人都聽到，但就冇人出聲」。她「好聲好氣」勸喻「可唔可以細聲啲」，沒料到女童父親「即刻起晒弶」，指「細路仔叫冇得控制㗎喎」，反嘲港女「冇生過仔唔識㗎啦，唔想人講嘢咪搭的士囉」。

兩人發生一輪口角，港女反擊女童父親「唔識教就咪X生」，惟女童父親未有收起氣焰，繼續「口噏噏寸我」，港女不忿「開佢哋拖」，指出「我替佢哋兩個細路可憐，生於香港，仲要遇着呢啲情緒唔穩定嘅X街老竇老母」。港女拿出手機拍下女童父親行為，對方亦拿出手機反拍。

港女拿出手機拍下女童父親行為，對方亦拿出手機反拍。（Threads圖片）

網民意見分兩派 寬容啲VS父母自私

事件引來網民熱議，有人指出幼童難控制，反勸港女體諒，「吓，佢女兩歲做乜要識收聲，你唔忍得咪搭的士佢又啱喎，你錯哂」、「想想自己兩歲情況？當你有小朋友就知難處！寬容啲喇！」、「咁可能佢哋有控制你唔知啫。你諗下自己細細嘅時候被人控制住，你會唔會扭計發脾氣先？」。

有網民則支持港女，感謝見義勇為，批評女童父母自私、不盡責，「半夜12點，得嗰2歲人仔，巴士又係陌生環境，唔扭就奇啦！尖叫咪就係扭緊眼瞓囉！佢哋根本就自X私，唔理仔女同其他人」、「2歲嘅小朋友又叫忍下，80歲嘅老人家又叫體諒下，一出聲就變異類，咩世界」、「有啲父母就係咁唔負責任，生仔真係要考牌，如果唔係唔只害咗對仔女，仲遺禍人間」、「上述嘅父母就老馮地認為她只是個孩子，就要全車人忍受，唔合理！」。

有網民建議讓幼童安靜地乘車的方法，「控制唔到都可以分散注意力，畀啲唔會發出聲嘅玩具或者畀本貼紙簿佢玩，公眾場所禮貌從小要培養」。

發文港女強調，明白小朋友有時不懂控制聲量很正常，但作為父母理應制止及加以教導，「做返個稱職嘅老竇老母」。（《寶寶大過天》劇照）

子女縱使年幼亦應教育

港女其後回覆網民指出，她當時由於女童父母不作為、身邊乘客「個個敢怒不敢言」，任由女童尖叫，「嗰刻真係好無助」。她明白小朋友有時不懂控制聲量很正常，但作為父母理應加以教導，反問「唔通又要等社會嚟教佢呀？」。她認為兩歲這個年紀差不多要接觸社會，明年就要開始讀幼稚園，加上父母行為會影響子女一生，「老土啲講『三歲定八十』」。她明白養育子女不易，「但你帶佢哋嚟呢個世界，唔該就有返啲責任，做返個稱職嘅老竇老母」。

港女表示，經常乘搭巴士都遇到不少家長帶着年幼子女出門，小朋友好動很正常，但若不小心碰到她，幼童的家長都會立即道歉，教育子女「坐返好啲」。港女說，其實她要求很簡單，只要家長有嘗試教導子女或阻止行為，「我就會收口唔講」。