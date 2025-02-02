吉士撻每個$98！男童伸手拮完即走　網民目擊：職員好忙冇望到

沒有人會想吃別人碰過的食物，最近有網民在社交平台上傳影片，顯示在一高級西餅店內，1名男孩伸手觸碰還放在店面桌上的北海道吉士撻，在途手碰到吉士撻後便離開，影片中未見有店員在場。樓主在文中大嘆，想買每個98元的吉士撻，不料竟然有機會是別人碰過的東西，「$98買俾渣人們掂過嘅蛋撻，大家睇路」。



樓主上傳影片，顯示在一高檔西餅店內，1名男孩伸手觸碰還放在店面桌上的北海道吉士撻。（Threads影片截圖）

男孩伸手碰$98吉士撻

樓主在社交平台Threads上傳影片，表示「$98買俾渣人們掂過嘅蛋撻，大家睇路」，片中顯示在一高級西餅店內，1名男孩走到1盤放在店面桌上的北海道吉士撻附近，並伸手「拮」入吉士撻。樓主後來留言透露，稱自己本身只打算拍下新鮮出爐的蛋撻，「買唔起留個念都好，點知影到呢個畫面」，又指事發當時店員均非常忙碌，故未有看到男孩的舉動。至少為何忽然有剛出爐的食物直接放在桌上，樓主則稱店員事前放了部份吉士撻入櫥櫃，估計稍後才放剩下的蛋撻。

網民斥店員太大意

帖文引來大批網民熱議，不少人批評店員太大意，竟將食物放在客人隨手可碰的地方，「店員也太大意啦，沒有想過會有啲咁無文化嘅人會掂到啲撻」、「點可以容許啲食物就咁放喺度俾人掂到？」、「98蚊就咁放喺條行人通道度」、「放起嗰度俾客人直接接觸到已經係店問題」、「可能黐咗粒鼻屎落去」、「咁擺店家都有問題」。

不過，也有網民認為「忙嘅時候就唔得閒放返入後廚㗎啦，點估到啲𡃁仔咁多手㗎啫」、「呢啲𡃁仔真係好冇家教」、「反正有片叫佢成盤買晒！否則報警」。