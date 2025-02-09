恐怖虐童！3健身教練凌虐小姊弟　弟睪丸發黑昏迷　姊遭綁樹狂毆

台灣發生恐怖虐童案。新竹縣竹北3名健身教練涉嫌凌虐1對未滿6歲的小姊弟，包括體罰他們進行「平板支撐」，僅用雙手和腳趾撐地，而且綁樹毆打，甚至迫使3歲男童哭奔追車，男童曾嘗試伸手抓握車門門把，一度慘遭車輛拖行，右側陰囊擦傷瘀青發黑。變態男甚至拍攝虐童過程，再傳送給其他人觀看，而小姊弟遭施虐時間更長達大約2個月。



直至男童受虐昏迷送院，醫生檢視後認為其傷勢有可疑，立即通報警方調查後，案件才得以曝光。檢方以涉嫌兒童及少年福利與權益保障法之傷害、強制、剝奪行動自由等多項罪名，起訴3名涉案教練，其中2人分別獲准以100萬新台幣（約25.5萬港元）及300萬新台幣（約76.6萬港元）保釋。案件在當地引起公憤，有民眾將其中1人起底，憤而砸碎其飲料店的玻璃。



民眾將涉案的其中名葉男instagram起底，該帳號隨即由公開改為不公開。（instagram圖片）

法官見到其中1名姓葉男被告平時愛在網上炫富，而且試圖反覆毀滅證據，故堅持要他付300萬新台幣（約76.6萬港元）保釋金。（instagram圖片）

小姊弟幾乎每天被狂毆 命令進行「平板支撐」動作

新竹1名單親媽媽與涉案3名教練在同1間健身房工作，但由於她忙於工作，所以將分別未滿6歲的女兒和3歲兒子，委託給其中2名姓葉男子照顧，其中1男在當地經營飲料店，2人理應一起照顧孩子，但卻狠心地對小姊弟施虐，往往藉管教之名，幾乎每天將小姊弟帶入房內狂毆。

前來店舖購買飲料的民眾見狀出言勸阻，但葉男以孩子「難管教」為由敷衍回應，而且變本加厲，先命令2童罰站，繼而要求他們進行「平板支撐」動作，僅用雙手和腳趾撐在樓梯或地板，同時雙腿伸直。由於小姊弟平日在店內都會稱呼其中1名葉男為「爸爸」，故令到民眾覺得難以介入對方家事，便沒有多說甚麼。

1對未滿6歲的小姊弟慘遭健身教練虐待。（示意圖/gettyimages）

姊遭綁樹毆打 男童遭逼迫哭奔追車

2名葉男除了自己對小姊弟施虐之外，還夥同鍾姓男同事一起下手。2024年9月，3男將女童載到新埔鎮的山區，用童軍繩把女童綁在樹上毆打，令到女童頸部紅腫，男童亦遭徒手毆打腹部，左胸壁因而瘀傷。小姊弟被打到遍體鱗傷，3名健身教練卻毫無憐憫之心，反而拍下虐童過程，再傳送給友人觀看取樂。

同年10月清晨，2名葉男先將男童放在路邊，繼而駕車載走女童。男童見狀驚恐萬分，大哭拼命想追上姊姊，因一度握住車門門把而慘遭拖行，導致其右陰囊挫傷瘀青、雙膝和雙足多處擦傷，而且傷口受到細菌感染，事後昏迷和流血不止。涉案男子見狀，才將男童送往醫院治理。醫生驚見男童睪丸發黑，而且全身有大小傷痕，懷疑男童遭到虐待，於是立即向警方通報，全案才因此曝光。

3名健身教練男一起凌虐小姊弟，甚至拍片取樂。（示意圖/gettyimages）

檢方狠批虐童手段殘忍 起訴3男多預控罪

新竹地檢署經調查後認為疑犯不但沒有盡到照顧責任，甚至以管教為名對小姊弟進行殘虐，將孩童視為洩憤取樂工具，手段殘忍，而且他們向孩童灌輸「暴力是應有懲罰」的錯誤觀念，令到2童誤以為遭到暴力對待是「應得的懲罰」，心理嚴重受創，至今仍頻繁發噩夢，嚴重影響孩童身心發展。

檢方進一步指出，疑犯為了掩飾罪行，多次向小姊弟的家長謊稱傷勢由跌倒或被動物咬傷所致，甚至刪除相關施虐影片，試圖阻止警方調查，故有理由相信3名被告絕非一時衝動犯案。檢方認為3人涉嫌兒童及少年福利與權益保障法之傷害、強制、剝奪行動自由等多項罪名，依法作出起訴，希望法庭重罰2名葉男，以儆效尤。

法官裁定2名葉男需分別以100萬新台幣及300萬新台幣保釋，同時限制住居。（示意圖/gettyimages）

疑犯遭起底 飲料店玻璃被砸碎

法官裁定2名葉男需分別以100萬新台幣（約25.5萬港元）及300萬新台幣（約76.6萬港元）保釋，同時限制住居。據了解，需要繳交較多保釋金的葉男，一度希望只支付200萬新台幣（約51.7萬港元），但法官見到他平時愛在網上炫富，而且試圖反覆毀滅證據，因此堅持他要付300萬新台幣保釋金。

案件引來當地民眾公憤，更將其中1名葉男的instagram起底，甚至砸碎其飲料店玻璃，而該ig帳號已由公開改為不公開。

（綜合）