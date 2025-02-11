10年前硬上13歲初中女生奪初夜！1則簡訊成為鐵證　淫男被判囚8年

正義也許會遲來，但從不缺席，天網恢恢犯人還是會墮入法網！台灣彰化1名女子10年前就讀國中（初中）時，遭1名在網吧任職的男子性侵奪走初夜，10年後決定作出控告。被告在庭上否認罪行，但法官根據雙方當時對話訊息，發現被告曾稱「你的第1次，你都知道我那麼的渣」，1則簡訊成為鐵證，判定被告「對未滿14歲女子犯強制性交」罪名成立，重囚8年。



陳男被指10年前性侵13歲國中女生，在庭上否認控罪，最終鐵證如山下被重判入獄8年。（示意圖/gettyimages）

明知受害人未滿14歲 被告仍伸狼爪

台媒於2月報道，當年20歲陳姓男被告於2014年在1間網店擔任櫃台服務人員，認識當年只有13歲的受害人，知道對方就讀國中2年級及未滿14歲，同年4月傳送訊息邀請受害人翹課，前往其住所看電視。

同日傍晚受害人赴約到陳男住所，陳男從客廳將她抱到房內伸出狼爪，即使受害人極力閃躲和哭泣，陳男仍然強脫其衣服，戴上安全套性侵得逞。

陳男被指10年前性侵13歲國中女生，在庭上否認控罪，最終鐵證如山下被重判入獄8年。（示意圖/gettyimages）

被告稱回家睡覺沒有發生性行為

事隔多年後，全球捲起#MeToo浪潮，鼓勵性侵受害人勇於面對，而女事主亦在網上討論區交代自己遭性侵遭遇，之後鼓起對犯人勇氣提告。

陳男受審時卻辯稱，沒有要求女生前往其住所，反而是她前來網店找朋友，一度表示無聊，而陳男當時下班，打算回家休息，女生則陪伴他回家。陳男聲稱自己回家後一直睡覺，沒有和女生發生性行為，其後對方表示要離開，陳男亦載同她離家，質疑若真的將她性侵，為何女生沒有及時報案。

證人指出案發後受害人行為有異

法官傳喚女生家人和國中多名同學，證實受害人本身為人開朗，但遭性侵後意志消沉，精神狀況一般，而且經常睡覺和請病假。受害人表示家人觀念傳統、自己也有處女情結，非常介意初夜遭被告奪走，只好說服自己將對方當成男朋友，但仍然不斷發噩夢，加上年紀小不敢向其他人求助，所以行為有別於案發前。

法官裁定「對未滿14歲女子犯強制性交」罪名成立，判處8年有期徒刑。（示意圖/gettyimages）

法官對被告判刑重囚8年

法官檢視陳男facebook訊息，見到被告曾向受害人稱「單純你的第1次，你都知道我那麼的渣」，裁定被告默認2人發生過關係，而且奪走對方初夜，案發時受害人心智尚未完全成熟，但被告為了滿足一己性慾，強制和她性交，考慮到被告始終否認罪行，雙方尚未達成和解或賠償，裁定「對未滿14歲女子犯強制性交」罪名成立，判處8年有期徒刑。

（綜合）