人渣！獸父性侵8歲女兒　爺爺叔叔輪姦14歲少女　後續係咁惹公憤

人神共憤！馬來西亞一夜間發生2宗未成年少女遭親屬強姦案，其中1宗涉及父親性侵8歲女兒，另1宗則是14歲少女被爺爺及叔叔輪姦。警方接獲受害人親屬報案，已拘捕2宗案件的3名疑犯，其後揭露更多案情，引起當地社會公憤。



馬來西亞一夜間發生2宗未成年少女遭親屬強姦案。（示意圖／gettyimages）

8歲女遭父親性侵

綜合馬來西亞媒體報道，2宗未成年少女遭強姦案於同一晚在馬來西亞雪蘭莪州發生。第1宗發生在2月1日（星期六）晚上約7時，1名8歲女童向母親聲稱自己遭33歲父親強姦。警方於當晚8時29分接獲報案後，立即拘捕涉案獸父。

警方指出，疑犯與前妻在2022年2月13日離婚，女童跟隨父親同住，但獲允許在周末和學校假期與母親見面。

警方調查證實，2名受害者與疑犯都有血緣關係。（示意圖／gettyimages）

14歲少女遭爺爺叔叔輪姦

第2宗案件於同晚7時38分發生，警方接到報案，稱1名14歲少女遭66歲爺爺和21歲叔叔輪姦，警方到場拘捕2名疑犯。

警方調查證實，2名受害者與疑犯都有血緣關係，正依「強姦罪」調查這2宗案件，3名疑犯被延扣至2月7日。