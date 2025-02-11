恐怖雪櫃藏屍！人妻去教堂　回家驚見3子女陳屍雪櫃　內情極心寒

非洲國家尼日利亞發生恐怖離奇命案！當地1名人妻外出到教堂參加考試，把3名年幼孩子留在家中；當她返家時，卻發現家中大門打開，3名孩子全部失蹤，便焦急地四處尋找，惟最終在雪櫃內發現3名孩子的遺體。警方調查事件，揭發更多心寒內情。



非洲國家尼日利亞發生恐怖雪櫃藏屍案。（網上圖片）

3孩子被殺藏屍雪櫃

綜合外媒報道，尼日利亞人妻Chikazor Ejezie與丈夫育有3名子女，分別是9歲長兒、7歲次女和3歲小兒子。本來生活幸福美滿，卻一夜間變成悲劇家庭。

事發於2月1日（星期六），Ejezie要到教堂參加考試，便把3名子女留在家中。Ejezie於中午考完試回家，卻發現家門大開，子女也沒有像往常一樣出來迎接她，當時她還以為子女外出玩耍，所以未有在意。

3名遇害孩子年齡由3至9歲。（網上圖片）

鄰居揭更多內情

惟直至夜晚仍未見子女回家，Ejezie開始擔心他們安危，詢問鄰居後獲告知孩子失蹤前的較早時份，曾見到Ejezie的女兒外出買東西然後回家，另有2名年輕人出現在其家院子。Ejezie愈問愈擔心，眾人四出尋找3名孩子但未有發現，詎料最終在家中雪櫃內發現3名孩子的屍體。

眾人打開雪櫃發現3名孩子屍體。（示意圖／非當事人）

數星期前曾發生3名孩子陳屍汽車內

警方調查事件，目前不清楚3名子女被誰殺害及放進雪櫃。據報道，Ejezie一家與房東母親同住，事發時房東母親不在家，Ejezie的丈夫表示，全家人都沒有與人結怨，不解孩子們為何會遇害。

據報道，Ejezie一家居住的阿南布拉州（Anambra state），當地數星期前曾發生3名兒童陳屍汽車命案件，暫未知2宗案件是否有關聯，以及是否出現殺害兒童的連環殺手。