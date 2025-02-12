全球僅20宗！女病人過年嚴重吐瀉以為吃壞肚　驚揭同時罹2癌末期

農曆新年特別多喜慶節目，許多人都會趁機大吃大喝，惟上吐下瀉隨時是患癌徵兆。台中醫院最近接獲1宗病例，1名68歲女子在大年初三（1月31日）嚴重吐瀉，最初以為是吃壞肚子，經檢查後證實同時罹患末期胰臟癌和末期大腸癌，癌細胞甚至轉移到肝臟位置，令到肝臟也有腫瘤，且同樣是癌症末期，估計壽命剩下大約半年，而類似病例至今在全球不足20宗。



女病人在大年初三（1月31日）嚴重吐瀉，最初以為是吃壞肚子，沒料到竟已罹患2種末期癌症。（示意圖/gettyimages）

上吐下瀉求醫 證實同時患大腸癌與胰臟癌

衛生福利部台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿接受訪問時指出，過年期間，親友聚餐難免大魚大肉，所以此段時間都有不少病人上吐下瀉、胃痛、發燒或腸胃不適，求醫人數比平日多約兩成。

吳醫生表示，今年情況也不例外，但今次特別的是有1名68歲女子於年初三求醫，當時她上吐下瀉加上尿道感染，接受超音波檢查後竟發現肝有腫瘤，經進一步斷層掃描後，醫生發現女病人同時患有大腸癌與胰臟癌，腫瘤至少4厘米，甚至導致肺動脈栓塞，肝切片顯示癌細胞是大腸癌和胰臟癌轉移。由於病情比較複雜，院方需展開整合醫療，需與女患者討論治療方式。

女病人同時患有大腸癌與胰臟癌。（示意圖/gettyimages）

全球不足20宗病例 以標靶藥物合併化療

吳醫生指出，胰臟癌和大腸癌同時發生的情況相當罕見，目前全球只有不足20宗個案，發病年齡平均65歲，原因不明，過往這類患者一經確診平均餘下日子只有大約半年，近年醫學界不斷研發新藥，標靶藥物合併化療成為一線生機，該名患者正積極接受該類治療。

吳醫他提醒民眾，一旦腸胃不適求醫服藥未見改善，可以前往大型醫院接受進一步檢查，以便找出病因，盡早發現和接受治療。

（ETtoday新聞雲）