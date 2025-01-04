35歲工程師罹患大腸癌！自爆最愛吃這2類食物　醫生搖頭提3項建議

進食過量紅肉，容易患上大腸癌！台灣1名醫生指出，有1名35歲工程師無肉不歡，「尤其是牛排、牛肉麵都是他的最愛」、「也喜歡吃培根、香腸等加工肉品」，最終該工程師罹患大腸癌第三期，腫瘤甚至轉移至肝臟。



醫生提醒「加工肉品能不碰就不碰，而紅肉總量不要超過每星期500克」，即使病人要補充蛋白質，都可以考慮食用雞蛋和白肉，最重要的是每日食用5份蔬菜和2份水果，就能保持腸道健康。



該名35歲工程師非常喜歡牛扒、牛肉麵、加工肉品包括培根、香腸，估計因而罹患大腸癌。（示意圖/資料圖片）

35歲男病人無肉不歡

營養功能醫學專家劉博仁醫師在其facebook專頁表示，記得10年前有1位在科技公司工作的35歲工程師，罹患大腸癌第三期，接受手術後腫瘤轉移至肝臟，心灰意冷前往其門診討論營養療法。劉醫師獲悉對方是典型的肉食主義者，非常喜歡牛扒、牛肉麵、加工肉品包括培根、香腸，估計因而罹癌，之後才開始吃素。

劉醫師在帖文強調，當總蛋白質量攝取不足時，維持不了身體許多功能，可能不用太介意攝取動物性蛋白或植物性蛋白，但當總蛋白質攝取量無虞時，才考慮動物性或植物性蛋白。

營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，每日一定要食用至少5份蔬菜以及最多2份水果。（示意圖/gettyimages）

加工肉品被列為一級致癌物

2015年世界衛生組織將加工肉品列為一級致癌物，未加工的紅肉例如牛肉、豬肉、羊肉、馬肉等則被列為二A級可能致癌物，紅肉包含血紅素（heme）、亞硝胺（nitrosamine）、多環芳香烴（polycystic aromatic hydrocarbons, PAHs）或是異環胺（heterocyclic amines, HCAs）等，其中血紅素的鐵產生較高的自由基反應，可能和癌變有關。另外，紅肉過量油脂會刺激消化脂肪的膽酸分泌，而膽酸會被腸道壞菌轉變成致癌的次級膽酸，這也是紅肉可能致癌的機制之一。

劉醫師建議癌友先食用雞蛋及白肉，以補充蛋白質。（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」圖片）

每日食用5份蔬菜2份水果

劉醫師認為「加工肉品能不碰就不碰」，紅肉總量切勿超過每星期500克，「如果平均下來，每天不要超過1個手掌大小的量」，每日一定要食用至少5份蔬菜以及最多2份水果，蔬菜包含可溶性及非可溶性纖維，增加糞便體積，促進腸內容物快速移動，降低紅肉致癌物質和大腸黏膜接觸時間，增加腸內良好菌相，幫助代謝致癌物質。

至於癌症病人接受化放療時，醫生和營養師會建議患者食用大量紅肉，以補血和補充體力，和少吃紅肉概念產生矛盾，劉醫師建議癌友先補充雞蛋及白肉，例如去皮雞肉、中小型深海魚、蝦肉，加上足夠豆類穀類植物蛋白，一旦維持一定的血紅素和白血球，就不必進食紅肉，否則補充紅肉也是恰當的。

（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）