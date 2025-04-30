九巴有小強！港女上層驚見蟑螂急躲到下層　再遇曱甴呻︰成家喺度

俗稱「小強」的蟑螂生命力頑強，身影無所不在，連乘搭公共交通工具都會遇上。網上流傳1條影片，顯示1名港女乘搭九巴時到上層座位安坐，詎料即見到1隻曱甴，她急奔到下層躲避，沒料到結果見到另1隻「小強」，驚呼「覺得佢哋成家喺齊度」。結果港女不但緊張地四處留意有否曱旧走近，而且「坐半個位，背脊唔敢挨後」。



許多網民笑言「同司機講，有隻小強無畀錢搭巴士」、「唯一有權坐巴士唔使畀錢」、「唔怕冇關愛座」。



樓主在巴士上層時已見到1隻蟑螂，立即改坐下層，「點知落返樓下坐1秒已經見到第2隻」。（Threads影片截圖）

樓主慘呻︰落返樓下坐1秒已經見到第2隻

樓主在Threads發字，稱原本乘坐九巴時到上層坐，當時巴士已經駛入隧道，她已經見到1隻蟑螂，立即改坐下層，「點知落返樓下坐1秒已經見到第2隻」。她同時上載影片，長約4秒，只見有1隻曱甴在下層近車門位置徘徊，完全不怕車上有人。

樓主估計「佢哋（蟑螂）成家喺齊度」，由於無法下車，所以「全程車都要180度望足周圍」，同時向前只坐半個位，擔心有曱甴從背後爬上身。

樓主向前只坐半個位，擔心有曱甴從背後爬上身。（《和解在後》幕後片段）

網民︰全家搭霸王車

大量網民笑言「（蟑螂）全家搭霸王車」、「好污糟」、「會唔會係同1隻？佢跟埋你落去下層」，又建議出絕招「1腳KO佢啦」。

（Threads）