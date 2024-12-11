恐怖！小孩吃飯從嘴中拉出蟑螂腿　家長秒崩潰　照片曝光嚇呆全網

飲食業最重要是注重衛生，惟台灣新北市1名家長在網上發文，指早前與小孩到新店區的商場美食街用膳，他們點了1客咖哩飯，吃到一半時「突然從嘴巴裏拉出1條異物」，一看明顯就是蟑螂腿，家長立即拍照存證，即場要求店方注意食安衛生問題，小孩則跑入廁所嘔吐。



蟑螂腿的照片震撼網民，許多人擔心小孩已經吞下整隻蟑螂，恐損害其身體健康，「腿還健在，那身體…」、「好大的腿」、「小強的腿，也太噁」、「身體進肚了」。



樓主和小孩到新店區的商場美食街用膳，食到一半，樓主驚見小孩「突然從嘴巴裡拉出1條異物」、「居然是有倒刺的1條腿」，明顯是蟑螂腿。（facebook群組「爆料公社」圖片）

子孩當場跑去廁所吐

樓主在facebook群組「爆料公社」表示，於12月7日周六傍晚6時許，帶小孩到新店區1間商場B1層的美食街用膳，當時「開開心心的點了1個咖哩飯」，售價209新台幣（約54港元），但吃到一半，樓主驚見小孩「突然從嘴巴裏拉出1條異物」、「居然是有倒刺的1條腿」，明顯是蟑螂腿，樓主形容「當場嚇到跳起來」，連忙拍照和手持咖哩飯要求店方注意食安衛生問題，小孩則「當場跑去廁所吐」。

網民關注：整隻頭被吃下去了

樓主指出事件令到他們無言，呼籲大家「各位到商場美食街吃東西一定要小心」，大量網忘討論事件，「雙主菜」、「看起來整隻頭被吃下去了」、「怎麼這麼長？」、「實在太誇張了」、「最恐怖是蟑螂身體沒了」。

（facebook群組「爆料公社」）