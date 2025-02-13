迪士尼樂園父子草叢小便！港女直擊極崩潰　網民嘲諷︰幫手施肥！

人有三急都不應隨處便溺！網上流傳1條影片，顯示1名男子懷疑在迪士尼樂園1處叢小便，有港女直擊事件，指出同行男童亦有隨處便溺，不排除他們是父子，聲稱「喺迪士尼做嘢嘅朋友同我講每日都有」，甚至遊客排隊期間一樣會發生。



許多網民狠批「行多幾步路已經有廁所啦」、「一定要即場大聲鬧爆」，有人則嘲諷「人家這是環保，是愛護植物，支持地球綠化，舒緩碳排放，協助植物釋放氧氣，改善人類生態」、「幫手施肥啫」。



1名孭背囊的成年男子走到1處草叢疑似小便，目擊的港女指同行男童亦有隨處便溺。（Threads影片截圖）

紅衣男童便溺後 同行男子走入草叢小便

樓主在Threads上載1條影片，片中可見，現場並非隱蔽地方，1名孭背囊的成年男子走到草叢內疑似小便，當他解決完生理需要，拉好褲鏈便轉身離開。紅衣男童則站在旁邊，一直被其他人玩機動遊戲的聲音吸引。

樓主指片中男童都有隨處小便，男童完事後才輪到同行的男子，相信他們是父子關係，崩潰稱「本身喺迪士尼見到有人喺度屙尿好驚訝，想話第一次親眼見」。她同時聲稱有朋友在樂園工作，表示「每日都有，仲有人排排下隊屙尿，後面啲人踩晒落去」。

男子解決完生理需要，拉好褲鏈。（Threads影片截圖）

成年男子疑在草叢內小便，紅衣男童則站在旁邊，一直被其他人玩機動遊戲的聲音吸引。樓主指男童都有隨處小便，相信他們是父子。（Threads影片截圖）

網民︰冇家教嘅小朋友背後，一定有冇家教嘅父母

大量網民留言直斥隨處便溺行為離譜，「其實迪士尼廁所周圍都有，而且男廁仲要唔使等」、「喺草叢嗰度施肥已經好咗好多」、「冇家教嘅小朋友背後，一定有冇家教嘅父母」。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。

（Threads）