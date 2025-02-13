妻子是網紅！富貴丈夫極荒淫　妻面前激戰女服務員　1招反控她

蒐集伴侶出軌證據，反被對方控告侵犯私隱？台中1名知名網紅與公司老闆結婚後，才發現丈夫私生活混亂，丈夫更承認各種荒淫行為，甚至帶她前往洗泰國浴，當着她面前與女服務者激戰，完事後還詢問「看完有沒有覺得老公X別人不過就是這樣？」。



「嫁錯郎」的網紅人妻大感崩潰，於是從丈夫手機取得偷腥證據後申請離婚，但人夫反以侵犯隱私權為由，向妻子提出訴訟，索償60萬新台幣（約15.3萬港元）。法官審理案件後，認為人夫證據不足，判處妻子毋須賠償。



原告人聲稱妻子破解其手機密碼，自己隱私權遭到侵犯，於是提告索償。（示意圖/gettyimages）

男方聲稱隱私權遭侵犯 向前妻索償60萬新台幣

台媒於今年2月報道，但沒有提及雙方姓名，案件在台中地院審理，男方在庭上指出，自己從美國1間大學畢業，目前是2間公司的負責人，具有相當社會地位，女被告則是外拍網紅，同樣有一定知名度。雙方在2022年2月22日結婚，婚後育有1子，但原告人指控妻子無故破解其手機密碼，多次偷看他與友人的通訊紀錄、酒店訂房資料、半裸照片等資訊，甚至翻拍其手機資料多達10次，時間超過1年。

直到2024年2月16日，原告人收到妻子提出離婚的訴狀，才發現自己隱私權遭到對方侵害，身心受創，雙方於去年3月離婚，如今決定向前妻提出刑事和民事控訴，考慮到女方結婚1年內使用其信用卡，消貴額高達數百萬新台幣，加上雙方身份和地位，所以向她索償60萬新台幣（約15.3萬港元）。

原告人曾向被告提供手機密碼，刻意讓她可以隨時觀看手機，從而得知和默許其尋花問柳行為，所以法官認為沒有侵犯到對方私隱。（示意圖/gettyimages）

女方指出前夫主動提供手機密碼

被告在作供時表示，與前夫結婚同年9月，前夫向她提供手機密碼，刻意讓她可以隨時觀看手機，從而得知和默許其尋花問柳行為，所以她並沒有侵犯到對方私隱，原告亦沒有隱瞞自己不檢點的私生活。

為出軌爭吵 反要求妻子抄心經反省

女方舉例指，前夫於2022年6月9日深夜返家，滿身酒氣表示「老婆幫我洗澡」、「我剛剛去打炮了」、「我喝醉了啦！我什麼都不知道，但要洗XX喔」。女方深感震驚，翌日向奶奶求助，奶奶反說兒子是「愛妻號」，安排她接受心理諮商，夫妻因出軌一事而口角，男方不但不會道歉，反而要求她在家中手抄心經進行反省。

原告當時要求被告陪他一起洗泰國浴，卻在女方面前與女服務者性交。（示意圖/gettyimages）

男方當面和其他女性性交

更誇張的是，他們於2022年9月和10月2次到泰國旅遊，原告人第1次聘請當地女性導遊，竟在妻子面前與女導遊舌吻，令妻子崩潰離開，而他事後辯稱飲醉酒。而在第2次中，男方要求妻子陪他一起洗泰國浴，卻在妻子面前與女服務者性交，令妻子精神上大受折磨，男方完事後更說：「看完有沒有覺得老公X別人不過就是這樣，沒什麼好害怕的啊！」

女方更列出男方其他過份行為，例如邀請過去的性伴侶一起到溫泉酒店過夜、與女友人激戰後送上手機禮物、在路邊搭訕其他女生，前往酒吧飲酒等等。

直至女方於2022年底懷孕，夫妻前往日本散心，她返台後卻發現丈夫在日本購買避孕套，而且相約女生遊玩，更自認與其他人進行「多人運動」，甚至不滿表示「所有人的老婆都可以接受，為什麼就你這樣？」，令到女方多次產生認知混淆，繼而感到自責。男方在她生下小孩後沒有收斂，反而以切斷經濟作出威脅，要求她體諒在外辛苦工作賺錢，接受其自稱的「專一愛情」。女方終崩潰返回娘家，事後變相遭到男方趕出家門，不能上門探望小孩。

被告精神上一直大受折磨。（示意圖/gettyimages）

法官判處被告毋須賠償

法官經審理後認為女方舉證說明男方事前讓她同意看其手機，而且被告熟悉原告各種事件細節，相反原告只是單純否認，欠缺仔細說明，加上原告聲稱被告揮霍數百萬新台幣，照目前證據而言，不排除是原告個人消費，證據不足，判處被告毋須賠償，案件仍可上訴。

（綜合）