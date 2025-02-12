小三向人夫傳訊息︰我都敢玩了　妻怒告夫出軌　他沒出庭應訊慘了

「舊訊息應該刪走，再沒留憑證」，但刪走訊息也掩飾不到偷腥的事實。台灣1名人妻發現丈夫出軌，而且與已婚小三互傳偷腥訊息，小三更揚言「敢做就敢當吧」、「我都敢玩了」，完全不介意陷入婚外情，而人夫則指示小三要刪除對話。人妻則怒告丈夫出軌，索償30萬新台幣（約7.66萬港元），惟丈夫非但沒有出庭應訊，連法律聲明都沒有提交，法官終判處被告賠償10萬新台幣（約2.55萬港元）。



人夫和已婚小三互傳偷腥訊息，當中小三揚言「敢做就敢當吧」、「我都敢玩了」，人夫則指示小三刪除對話。（示意圖/gettyimages）

丈夫叫小三刪除訊息紀錄 試圖毀滅證據

台媒於2月報道，案件在台中地院審理，涉事人妻在判決書中主張，2024年7月意外發現丈夫和小三在facebook私訊對話，丈夫提及「想保護你」、「說不定我還會害你離婚」、「你在玩的時候就想過有一天會發生這種事？」等，但小三回覆「敢做就敢當吧」、我都敢玩了」，甚至大膽示愛。

丈夫其後指示小三刪除對話紀錄，試圖毀滅證據，妻子認為2人嚴重侵害其配偶權，向丈夫提告索償30萬新台幣（約7.66萬港元），惟案件審理時丈夫沒有出庭應訊，亦沒有提出任何法律聲明或陳述。

人妻怒告丈夫索償30萬新台幣（約7.66萬港元），丈夫卻沒有出庭應訊，連法律聲明都沒有提交。（示意圖/gettyimages）

人夫無出庭 法官判賠償

法官認為涉事人妻提供對話紀錄照片截圖等證據，但丈夫連出庭都不願意，依法視同認罪，考慮到夫妻身份地位和經濟能力差距等因素，判處人夫賠償10萬新台幣（約2.55萬港元），全案仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）