性侵貓貓！變態男下體倒牛奶讓貓狂舔拍片　捱告哭道歉　判刑曝光

瑞士發生性侵貓咪案件。1名男貓主將牛奶淋在自己的下體，繼而讓寵物貓狂舔，更將過程拍片再傳送出去，最終驚動警方調查，再揭發男貓主管有其他動物的色情照片，遂將他拘捕提告。



被告在庭上哭訴，由於新冠疫情期間被迫留在家中感到無聊，所以瀏覽可疑網站，其他網民鼓勵他拍攝相關影片，含淚向受害寵物道歉，法官強調「貓也有尊嚴和性自決的權利」，判處6個月緩刑，罰款2,000瑞士法郎（2.2萬港元）。



被告被指將牛奶淋在自己下體，繼而讓寵物貓狂舔其私處，甚至拍攝過程傳送出去。（示意圖/gettyimages）

法國男拍攝性侵貓咪過程 警聞訊拉人

外媒於2月報道，58歲男被告來自法國，案發時正值新冠疫情爆發，他和愛貓住在瑞士，其間他將牛奶倒在自己下體，然後讓寵物舔向其私處，他更拍攝性侵過程，和其他人分享相關影片，隨後影片一事十、十傳百，當地警方展開調查，成功鎖定其身份，隨即作出拘捕，調查期間，警員發現被捕男子管有其他動物色情照片，但他並非拍攝者，只是轉載出去。

法官強調「貓也有尊嚴和性自決的權利」。（示意圖/gettyimages）

被告含淚向寵物道歉 聲稱無特殊性癖

被告被控「虐待動物」等罪名，在庭上哭訢疫情期間被迫留在家中，由於感到無聊，所以瀏覽可疑網站，然後愈來愈沉迷，盲目聽從網民鼓勵拍攝相關影片，同時含淚向寵物道歉，聲稱自己沒有特殊性癖，「很後悔，這太愚蠢了」。

檢方要求法官加重刑罰，法官經考慮後判處6個月緩刑，罰款2,000瑞士法郎（2.2萬港元），同時重申「貓也有尊嚴和性自決的權利」，案件仍可上訴。

（綜合）