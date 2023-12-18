人獸交！按變態男友指令　人母性侵寵物犬拍28段短片　判決出爐

女方若在一段感情中過份投入，就會連男友的無理要求都會屈服。澳洲1名人母和另1名男子交往，對方除了家暴之外，變態到叫她拍攝人獸交影片，人母大驚拒絕，但最終屈服照做，其至拍成28段短片傳送給男友，最終兩人分手收場，變態行為更被揭發。法庭判處人母15個月刑期，但緩刑18個月，同時禁止她5年內購買或擁有任何寵物，前男友暫時沒有被控。



米卡勒夫性侵1至2隻寵物犬。（示意圖/網上圖片）

35歲人母米卡勒夫（Rebecca Louise Micallef）今年1月被發現在家中拍攝28段與寵物犬有關的人獸交色情影片，每段影片長約數秒，涉及米卡勒夫和1至2隻小獵犬，她更拍攝自己試圖和雄狗發生關係的過程，但並不成功。沒有證據顯示有狗隻受傷。

案件本月12日在澳洲黃金海岸市紹斯波特地方法院提堂審訊，控方指出，被告在之前關係中遭受家暴，所以容易受到伴侶操控，她亦長期受到飲食失調等精神問題困擾，其時任男友事發數周前傳送訊息，要求她拍攝人獸交片段，她依言照做，並將全部影片傳送給時任男友。

米卡勒夫承認罪行，被判15個月刑期，緩刑18個月。（示意圖/Getty Images）

米卡勒夫承認企圖人獸交和處理不當違反看護責任等罪行，但她哭訴供稱，本身不願意拍攝，但最終屈服於男友變態要求。辯方律師更指，案件曝光後，米卡勒夫有機會失去長達16年的工作。

法官形容，米卡勒夫行為是不可接受，但考慮到她沒有前科，以及前男友對待被告的惡劣態度，判處她15個月刑期，緩刑18個月，禁止她5年內購買或擁有任何寵物。

（綜合）