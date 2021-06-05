大S宣布與汪小菲離婚｜吃蝦要男人幫你剝　大S「剝蝦論」曾引熱議

撰文： 陳展希 最後更新日期： 2021-06-05 13:10

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 離婚】現年44歲的台灣著名藝人大S（徐熙媛）宣布與39歲內地商人汪小菲結束10年婚姻，大S對台媒表示「離婚手續在辦了。他的言行本人不予置評。」，汪小菲卻回覆內地傳媒說「我不知情。」，大S經理人亦否認離婚：「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒甚麼事。」 剝蝦都要分男女？內地真人騷《幸福三重奏》請來多對夫婦參加，台灣女星徐熙媛（大S）與老公汪小菲是其中一對嘉賓，在近日播出的一集節目中，大S發表的「剝蝦論」引來熱論。當中大S向日本國寶級乒乓球運動員福原愛表示，自己從小都是由爸爸幫她剝蝦殼，「我媽說過，吃蝦一定要男人幫你剝！」因此如果老公不幫她剝，她就不吃。

大S聽到福原愛為丈夫江宏傑剝蝦時，即露出驚訝的表情。（《幸福三重奏》截圖）

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在近日播出的內地真人騷《幸福三重奏》中，福原愛正為丈夫台灣乒乓球運動員江宏傑剝蝦，大S即時露出驚訝的表情，並說「從小到大，都是我爸幫我剝蝦殼，我爸不在之後，我就不吃了」，她又指媽媽說過「吃蝦一定要男人幫你剝！」所以她嫁給汪小菲後，「他如果不幫我剝我也不講，他如果幫我剝我就吃」。

言論引起在場的老公們震驚，汪小菲更當場「中箭」，其餘的兩名老公江宏傑、陳建斌馬上非常「識做」，一起剝起蝦殼來。江宏傑還餵一直為他剝蝦的福原愛吃蝦，相當甜蜜。

三名老公馬上非常「識做」，一起剝起蝦殼來。（《幸福三重奏》截圖）

大S「剝蝦論」一出隨即引來熱論，有人指標籤另一半，叫他們好好學習，亦有人指「大S根本男人的殺手啊！」、「大S厲害的地方是，不僅調教好自己老公，還幫著把別人家老公調教好了」，不過亦有人認為大S太「公主病」，「公主癌發作」、「你咪吾好食囉」。

不論男女，都有人認為另一半應該剝蝦，「老公一定幫我剝」、「從來都係我老婆剝」，有人則指「剝殼唔緊要，唔係老奉咁樣叫我剝咪得囉」。

（綜合）