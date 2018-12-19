【下個十年】金錢以外　轉工前必需自問的3大問題

給十年後的你，會是更好，還是更壞？對於打工族來說，每次轉工都是一次冒險旅程，不同年紀對工作都有不同要求，隨了追逐薪金，還有甚麼值得注意呢？ 在40歲時放棄百事集團台灣區總經理高位的黃珮婷，選擇離開舒適圈，降職到內地從頭學起，現升為集團大中華區客戶和銷售發展資深總監。她將自身經歷寫成《下個十年，你在哪？》一書，指隨着年齡遞增，轉工的機會成本亦是提高，不要單單以錢為考慮準則，因為在工作中最值得穫取的不是薪金，而是資源。她在書中提示轉工前必須考慮金錢以外的3大因素，包括會否在新工作學到新技能、擁有新經驗，獲取更多資源以開拓眼界，以及保住江湖地位等，這些才是最該要考慮的問題。

轉工不應單以薪金作考量。（視覺中國）

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以下是《下個十年，你在哪？──時時檢視目標，無懼打掉重練，10年10倍薪不是夢》的節錄內容：

每當年底，就是到了心猿意馬的時刻，到了蠢蠢欲動離職潮的前夕，到了頻繁被問是不是該換工作的最好時機。有人換工作是因為薪水給的更多，有人換工作是因為討厭公司制度，有人換工作是因為受不了頂頭上司。當別人問我該不該換工作時，我通常先反問：下一份工作，能幫助你保有江湖地位嗎？

匆匆忙忙把手上工作告一段落， 趕著下班去和以前的同事吃晚餐。像風一樣衝進餐廳，一邊忙著把手上的皮包、電腦、大包小包的東西放下來，一邊打開話匣子：

「最近好嗎？怎麼了呀？突然這麼趕的約我出來吃飯？」

「沒有啦，最近有一個工作找我，薪水比現在的高，想問問妳的意見。」

「我能知道是哪裡嗎？」

「就是競爭品牌來挖角啦。」

我沉默了一下。

「嗯，你這次轉換工作，有想要獲得什麼嗎？」

「錢呀。」

「只有錢？」

「錢很重要呀，工作不就是為了賺錢嘛？！」

「我認真的啦，就算只想賺錢，你也要想這個錢能賺的長長久久才行呀。」

「唉呀，所以我才來請教妳嘛！」

年紀越大，轉工的成本機會越高。（視覺中國）

「好好好，首先，我必須先說明，換工作這件事情最後的決定，肯定要你自己想清楚，但是，我可以提供幾個我換工作的時候都會問自己的問題給你。老實說，我覺得換工作的機會成本是挺高的，要重新了解整個產業品牌、重新適應公司同事、重新掌握生意數字，是挺勞心勞力的。除此之外，你愈資深，換工作的風險和成本也愈高，所以千萬不要只被錢打動。我通常會問自己幾個問題：

第一，在新工作上，我能得到什麼樣的新技能，讓我在核心能力上再加強？比如說生意成長率更高，讓我的努力有更好的槓桿？投資金額更大，讓我有更多的發揮？有更強大的團隊，讓工作的成果放大加強？請注意，不論是生意績效或專業技能，一定要注意能不能在你的履歷表上加分。

第二，在新工作上，我能拓展怎麼樣的資源？能讓我在職場上看得更遠嗎？可以認識更多業界大老嗎？有資深有江湖地位的老闆可以追隨嗎？有強大的同事可以互相砥礪嗎？有機會能參加大型會議嗎？能代表公司去參與重大會議嗎？ 請注意，要讓你能有更多被看見的機會，有更高的格局能看得更遠、更廣。

在公司最值得收穫的不是薪水，而是資源。（視覺中國）

第三，下下個工作你想要做什麼呢？新的工作，可以幫你再往下一個工作的路上更順利、更快速、更加分嗎？請注意，不能只看短期，長期的規畫能提醒你是不是在對的方向上。

最後，你要確認你不只是因為高薪、因為現在不開心、因為不喜歡這個老闆而換。你的生活、你的工作、你的快樂，你要自己掌握。」

一口氣說完， 我把果茶一飲而盡後說：「好了，我可以開始吃飯了嗎？」

在公司裡，最值得你收穫的不是薪水，而是資源。公司可以輕鬆的開出高薪，但是對於擁有核心資源的人必定精挑細選。

核心資源是你要累積的經驗，在大公司、大市場裡被千錘百鍊，出來後的身價就會與眾不同。你在戰場上的戰績，還有一起打仗的戰友們都是最好的背書。

核心資源是你要儲存的人脈，你的公司、你的職位、你的同事，甚至你現在巴不得逃離的老闆，都會幫助你拓展到過往不可能接觸的人事物。

核心資源是你要拓展的格局，打過仗和帶過兵是不同的，見過大場面，你會更沈穩，更知道下一步怎麼進行。

你的能力可以爭取加薪，這是一時，但是你的江湖地位可以讓你屹立不搖，這是一世。換工作薪水津貼固然重要，但更要在意的是你能獲得的能力，能累積的經驗，能換取的資源，能拓展的眼界。

這一切，都關乎著你未來的江湖地位！

書名：《下個十年，你在哪？──時時檢視目標，無懼打掉重練，10年10倍薪不是夢》（時報出版）

作者：黃珮婷

台大會計、政大國貿所碩士，大學時甫立下當總經理的志願，從研究所畢業進入花旗當儲備幹部開始，一步步實現她的願望，不到40歲即擔任百事集團台灣區總經理。

曾任肯德基行銷總監、葛蘭素史克行銷總監、雅詩蘭黛集團旗下品木宣言品牌經理、台灣百事零食飲料整合總經理，現職百事集團大中華區客戶和銷售發展資深總監。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。