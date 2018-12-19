【下個十年】遭同事背後鬧「很賤」　職場達人一招扭轉敵對狀態

在公司有合得來的同事，能夠成為朋友實屬好事，但萬一遇上合不來的同事，辦公室就變成鬥獸場，每天上班都如困獸鬥，如何是好？ 現職現職百事集團大中華區客戶和銷售發展資深總監的黃珮婷，在職場打併經驗豐富，她於新書《下個十年，你在哪？》中，分享如何化解公司棘手的人事問題。黃珮婷坦言曾遇到處處針鋒相對的下屬，對方甚至在廠商面前罵她「很賤」，面對這種敵對狀態，她選擇與針對自己的同事坦誠溝通，終令對方放下成見，雖然雙方關係未到可以做朋友的階段，但卻能協議好好合作下去，最後對方更成了她的得力助手。作者認為職場並非交朋友的好地方，找到公私分明的好戰友卻更為重要。

作者認為辦公室並非認識朋友的好地方，與同事能成為公私分明的戰友更重要。示意圖。（視覺中國）

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以下是《下個十年，你在哪？──時時檢視目標，無懼打掉重練，10年10倍薪不是夢》的節錄內容：

在辦公室裡來來回回踱步，百般思量等一下的one on one要怎麼開口。這是一位被負面情緒包圍，總覺得我針對他，甚至背著我，在廠商面前罵我「很賤」的一位同仁。每次和他談話他總意興闌珊，我心裡也有疙瘩。

「Betty，我可以進來了嗎？」同事禮貌地問。

「請坐、請坐。」我邊抬頭邊示意他入座。

「Betty，這是這個月各專案的進度。」 他遞上文件。

「嗯……今天我們先不談這個，我想問你，我們能好好一起工作嗎？」我停了一下喝了一口茶，再將未完成的句子問完。

「我知道如果你可以選擇，你不會選擇跟我當朋友，更不會希望我當你老闆。可是，我已經是你老闆，而我短時間內也沒打算離開，那我們可以好好當同事嗎？」

與針對自己的同事坦誠溝通，縱做不成朋友，也有機會成為好同事。示意圖。（視覺中國）

他震驚的說不出話來（繼續說下去）：「我很直接，我們兩個這樣下去不是辦法，你每天上班不開心，面對你我也傷透腦筋。你覺得無法發揮所長跟我合不來，甚至對外多所批評，我都可以理解，不過，我不是來交朋友的，我是來工作的，如果你願意，你在工作上可以幫上很多忙，那我們就好好合作，不奢望我們可以當朋友，但我希望我們可以好好當同事，好嗎？」

他眼眶泛紅，沉默許久。終於擠出一句話 ：「我會好好做，對不起。」從那次談完之後，我們找到了合作模式─公事公辦、相敬如賓。我們的確不適合當朋友，也毋須努力往朋友的方向去，但我們可以選擇好好一起工作。實際上，他是我得力的好幫手，數據交由他整理，我相當放心；老闆要求的簡報由他幫我彙總，我也很安心。

我往下一個職位邁進的時候，他，是第一個來向我祝賀的人。

「我來恭喜妳，不是開心妳離開喔。」他靦腆一笑，繼續說：「我是想說，謝謝妳，謝謝妳工作上的指導。嗯……我們還是好同事吧？」

「當然！」我俐落的答。

在公司能碰上知己是運氣，遇上得力戰友是福份。（視覺中國）

職場不是用來交朋友的，能碰上兩三位知己是運氣，能遇上有力戰友是福份。我開除過人、也輔導過績效落後的同事，我執行過裁員、也處理過職業操守的問題，這都必須要不帶情感的秉公執行才行。

或許有人會認為這樣也太無情了吧！但是我不會做到無義，我問心無愧；真的能好好合作並肩作戰的同事，就真誠地對他說出心裡的疙瘩，共同找出合作模式一起立戰績。

年度考核做得好，升官加薪少不了，道義要在、責任得扛，是關鍵，免了那些勾心鬥角、閒言閒語，把事做好才不枉費公司付你薪資，也不會浪費自己的時間與工作價值。或許離開了這個職位便從此不再聯繫，但總要在回想起當初那場仗時，存有些許美好，誰又知道何時會再相遇，再度並肩上戰場呢？

書名：《下個十年，你在哪？──時時檢視目標，無懼打掉重練，10年10倍薪不是夢》（時報出版）

作者：黃珮婷

台大會計、政大國貿所碩士，大學時甫立下當總經理的志願，從研究所畢業進入花旗當儲備幹部開始，一步步實現她的願望，不到40歲即擔任百事集團台灣區總經理。

曾任肯德基行銷總監、葛蘭素史克行銷總監、雅詩蘭黛集團旗下品木宣言品牌經理、台灣百事零食飲料整合總經理，現職百事集團大中華區客戶和銷售發展資深總監。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。