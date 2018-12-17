【金庸小說】武俠世界只靠比武定輸贏？　揀啱老婆贏在起跑線

二人本來在同一起跑線，但郭靖漸漸拋棄楊康。（2017年《射鵰英雄傳》劇照）

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撰文：陳美濤Tomato 中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

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話說金國王爺看上了楊康的母親，把她搶回家，也做了楊康的養父。

楊康長大後，親生父親出現，大家都說：「你是漢人啊，不可以認賊作父。」後來親生父母自殺，楊康捨不得王爺父親提供的榮華富貴，做了很多壞事，最後死得很慘。

楊康的設定，一開始就是郭靖的對立面，郭靖敦厚、有點笨、為人忠義，楊康則是輕佻、聰明、貪圖富貴，似乎打算走雙男主角線，一忠一奸。

但寫着寫着，他好像被金庸先生遺忘了，兩個人同一條起跑線，只有郭靖向前跑，武功愈來愈強，楊康完全沒有長進，最後居然連一場大決鬥也沒有，楊康就死掉了。

楊康最後只得慘死下場。（2017年《射鵰英雄傳》劇照）

大家都認為，楊康是《射鵰英雄傳》的奸角，那他做過什麼壞事？

他真正成功的壞事有三件，一是強姦秦南琴，生下楊過，但改版後已經沒了秦南琴，所以這件壞事也化為烏有；二是殺歐陽克，且不論動機，歐陽克是奸角，更是淫賊，武俠小說殺淫賊，算是合理的行為，如果換個大俠來殺，說不定是功績。三是和歐陽鋒一起，殺江南五怪，再嫁禍給黃藥師。但楊康只是幫兇，嚴格來說，是沒有太大作用、打醬油的幫兇，就算他沒有參與，歐陽鋒一個人也能殺掉江南五怪。

即是說，楊康當然不是正面角色，但作為奸角，他也只是一個二流奸角。

楊康是聰明人，聰明人很容易做錯決定，他們想走捷徑，想用最快的方法，把事情做到最好，然後就想出很多辦法，愈想愈複雜。郭靖那種人比較簡單，有了目標就去做，做不到就再努力一點，新界那隻牛就是他的榜樣。

郭靖的成功少不了他的賢內助黃蓉。（2017年《射鵰英雄傳》劇照）

是不是說，聰明人一定會輸？其實即使郭靖後期武功較強，楊康仍有一戰之力，畢竟是實力派決戰狡猾派，楊康應該能偶爾用陰謀小勝一場。

不公平的地方在於，金庸幫郭靖安裝了黃蓉這個外掛，彌補了智慧上的不足。

楊康的女友是穆念慈，論外表論智慧論家世，穆念慈都比黃蓉差了不止一籌。黃蓉和穆念慈也曾跟洪七公學武功，穆念慈學的是逍遙遊，黃蓉就做了嫡傳弟子，學打狗棒法。

小說中，穆念慈的能力比不上黃蓉。（1983年《射鵰英雄傳》劇照）

最可憐的是，穆念慈根本沒有幫楊康，她的想法和郭靖接近，常常對楊康說，你又做錯什麼什麼事。情況根本不是二打二，而是雙打羽毛球，你的人站在我那邊，但你的行為根本是在幫對手，分明就是三打一。

說到這裡，我真的覺得穆念慈這個角色，是故意這樣設計的，就是要告訴我們，選一個好的另一半有多重要。就算你贏在起跑線，選錯了人，也會輸在終點線。即使把心一橫做壞人，也要做一個二流奸角，多可憐。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「楊康：娶對老婆就贏」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）