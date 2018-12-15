台2歲仔仔拎玩具槍學儀仗隊步操　萌爆步姿冧爆網民：帥到沒朋友

不少遊客外遊時愛在當地看閱兵儀式，帥氣的士兵是男孩子爭相模仿的對象。台灣一個2歲男童剛開始學走路，已經愛上看儀仗隊表演，他的媽媽在facebook上載影片，表示兒子早上剛睡醒喝完奶，急不及待拿起玩具槍模仿儀仗隊操練，獨個兒站在椅子練習，不少網民看片後大讚他有潛質，「超可愛啊！」

台灣網民近日在fb群組「爆廢公社」上載相片，表示2歲多的兒子在家中睡醒喝完奶後，即拿起玩具槍模仿儀仗隊練習。（fb群組「爆廢公社」片段截圖)

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有網民近日在fb群組「爆廢公社」上載影片，表示2歲7個月的兒子早上在家中睡醒喝完奶後，即拿起玩具槍練習步操，模仿儀仗隊做持槍、托搶等禮儀動作。媽媽稱他還在學走路，看過儀仗隊的表演便深深愛上，於是拍下此可愛一幕。

片中可見，兒子筆直地站在兒童椅上，之後更非常專業地做出一系列花式操槍動作，甚至模仿士兵用步操的方式走下台階，有節奏地邁步向前，又能提腳至90度，過程有板有眼，網民大讚超可愛。

+ 9 + 8 + 7

網民紛紛留言表示，「帥到沒朋友了」、「好可愛，他是認真的」、「天份很高欸」、「國防部未來需要你」、「有前途！」、「架勢十足喔！」

（fb群組「爆廢公社」）