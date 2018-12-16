【極治癒】討好主子新招！貓奴用牙刷輕掃毛　小奶貓舒服到喵喵叫

誰說貓咪只會高冷？貓咪界傳言，只要貓奴用牙刷輕刷主子的毛髮，效果有如貓媽媽或同伴舔毛，就能令主子露出難得一見的冧樣，而這個傳言已有不少實證。近日有貓奴上載片段顯示，當用牙刷輕刷似未戒奶的小貓咪，即令牠四腳朝天舒服得喵喵叫，影片近日在網上瘋傳，貓奴大呼極治癒。

主人用牙刷輕掃毛髮，令奶貓黛西（Daisy）舒服得喵喵叫。（Instagram「love2foster」短片截圖）

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貓貓影片由instagram用戶「love2foster」上載，可見，一隻黑白紋的小奶貓躺在主人的大腿上，享受主人用牙刷輕撫全身毛髮，更舒服得輕叫了數聲，最後漸漸安穩入睡。除了這段影片外，更有小貓玩耍、喝奶、睡覺的的影片，萌爆動作和表情迷倒大批貓奴，有人留言表示，「謝謝！這一天因你而美好。」

派（Pie）、黛西（Daisy）、艾微（Ivy）三姊妹。（Instagram「love2foster」圖片）

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原來片中的貓貓叫黛西（Daisy），現在已經長大，牠與媽媽美樂蒂（Melody）和2名姊妹原本住在收養中心，直至長大到可以脫離母親後，牠和姊姊艾微（Ivy）才被現在的主人收養。而近日網上流傳的短片，就是黛西小時候的可愛模樣，而貓姊妹不時會回到收養中心找媽媽和妹妹，一家人仍然感情要好。

（Instagram「love2foster」）