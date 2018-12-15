【奴才必學】百厭貓大戰聖誕樹短片引共鳴　盤點各種「保樹」方法

撰文：楊羨庭
最後更新日期：
又到聖誕，又到聖誕，又是聖誕樹出動的季節！不少人都愛在家中擺放聖誕樹，增添氣氛，但對於貓奴或養寵物的人而言，聖誕樹總會成為主子們的玩具，盡情地大肆破壞。一段貓咪大戰聖誕樹短片近日在facebook瘋傳，只見3隻百厭貓在「樹幹」中不斷攀爬穿梭，聖誕樹被弄得左搖右擺，相信這樣搖下去，未到聖誕或者會被「截枝」了。
不少外國網民就絞盡腦汁，設計出令聖誕樹跟主子和平共處的方法，包括用籠鎖着、將整棵樹倒吊等，有創意得來又非常實用。
一段貓咪大戰聖誕樹短片近日在facebook瘋傳，只見3隻百厭貓在「樹幹」中不斷攀爬穿梭，聖誕樹被弄得左搖右擺。（fb「Diane LaMotte」影片截圖）
一名外國網民上周六（8日）在facebook分享家中聖誕樹的狀況，從影片可見，3隻貓咪對聖誕樹充滿興趣，不斷跳上樹，又在樹幹之間穿梭，令整棵樹左右搖擺，而樹上掛起的吊飾亦好像快要掉下來。影片引起網民共鳴，特別是一眾貓奴深表同情，「明白點解唔可以買樹了」。
10種保護聖誕樹方法：
+10
+9
+8
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
為了讓一眾主人都能擁有一棵完好無缺的聖誕樹，英國大型百貨公司Argos推出「防貓版」聖誕樹，整棵樹高6英尺，而最大的特色就是只有上半部份有枝葉，下半部則光禿禿，可避免貓咪抓破聖誕樹底部的樹枝。
有網民分享倒吊聖誕樹的步驟：
+4
+3
+2
外國亦有不少網民分享「土砲大法」應付這班百厭寵物，有人用鐵籠鎖住棵聖誕樹，另有人把整棵樹倒吊，甚至用保鮮紙把樹「原棵包起」。有網民則只擺放一棵沒有樹葉只有樹幹的「聖誕樹」，樹幹上還要有刺，令貓主子碰不得。
立刻Like！讚好《01熱話》：