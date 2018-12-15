【奴才必學】百厭貓大戰聖誕樹短片引共鳴　盤點各種「保樹」方法

又到聖誕，又到聖誕，又是聖誕樹出動的季節！不少人都愛在家中擺放聖誕樹，增添氣氛，但對於貓奴或養寵物的人而言，聖誕樹總會成為主子們的玩具，盡情地大肆破壞。一段貓咪大戰聖誕樹短片近日在facebook瘋傳，只見3隻百厭貓在「樹幹」中不斷攀爬穿梭，聖誕樹被弄得左搖右擺，相信這樣搖下去，未到聖誕或者會被「截枝」了。

不少外國網民就絞盡腦汁，設計出令聖誕樹跟主子和平共處的方法，包括用籠鎖着、將整棵樹倒吊等，有創意得來又非常實用。