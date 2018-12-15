意外跌爛整排雞蛋　網民食譜盡出教善用免浪費　爛蛋輕鬆變燉蛋

雞蛋是公認的百搭食材，不同煮法可變出各種美食。有網民昨於facebook群組稱不小心跌爛了整排雞蛋，為免浪費打算分享予附近街坊，沒想到會引來大批網民留言「教路」，提供多個雞蛋食譜及保存方法，帖文即時變成廚藝分享集中地。樓主最後按網民提供的食譜，成功製作了燉蛋甜品，「拯救」了部分雞蛋。

有網民昨晚打爛整排雞蛋，打算分享予附近街坊，沒想到引來大批網民留言「教路」，提供多個食雞蛋食譜及保存方法。（fb群組「馬鞍山之友」圖片）

樓主於fb群組發文，稱不慎打爛整排雞蛋，為免浪費打算分享予附近街坊。（fb群組「馬鞍山之友」圖片）

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該網民昨晚於fb群組「馬鞍山之友」發文，稱自己將雞蛋放入雪櫃時，不慎「甩手」，整排雞蛋全部跌爛。樓主表示，因未能處理全部12隻雞蛋，為免做「大嘥鬼」，打算與附近街坊分享，沒想過一個「分享post」竟引出大批網民「教路」。

網民提供多個食譜，建議樓主將全部雞蛋製成不同食品，於是她決定製作燉蛋。（fb群組「馬鞍山之友」圖片）

不少網民留言提供主材料為雞蛋的食譜，包括蒸水蛋、茶葉蛋、燉蛋等，建議樓主可將全部雞蛋製成不同食品，於其後數天慢慢食用；亦有人提供保存或善用雞蛋的方法，如放進雪櫃冰格、打匀成蛋水，甚至直接用於製作面膜等等。

樓主成功製作燉蛋，「拯救」了部分打爛的雞蛋。（fb群組「馬鞍山之友」圖片）

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樓主看到網民的留言直指「大家都叻過我」，獲得多個食譜的她遂決定於深夜「開爐」製作燉蛋，更邊煮邊以相片報告情況，一眾網民亦憑相片隔空提點，同時分享煮食心得。樓主其後拍下出爐燉蛋的相片匯報，感謝網民協助，並稱「正常蛋味，一般般啦，不過好有愛」。

有網民看到帖文，質疑樓主將已跌爛的雞蛋分享並不適合，不過樓主之後解釋，自己只因不想浪費才作出此舉；有網民則笑言，樓主以爛蛋換來多個食譜，「妳得閒就再跌爛多幾排喇咁多嘢學」，獲樓主鬼馬回應：「等我下次跌爛其他嘢先！」

（fb群組「馬鞍山之友」）